Habrá “mano dura” para regular tránsito de tráilers

Debido al daño que ocasionan camiones de carga pesada en la carpeta asfáltica de calles que no son adecuadas para soportar el peso de estas unidades, el alcalde Javier Lamarque Cano instruyó al Departamento de Tránsito Municipal que se implemente un operativo para detener a choferes que incurran en este acto, pues existen vialidades donde esto sí está permitido.

“Quiero que los detengan a todos, no quiero tráilers transitando por las calles de la ciudad, solo en las zonas en donde está permitido, que se les detenga, pero de ya. Mano dura con los tráilers”, instruyó el presidente municipal.

La problemática se puede observar en calles como la Francisco I. Madero, de tramo que va de la vialidad No Reelección a la calle Mina, donde por las noches circulan de manera cotidiana unidades de este tipo, dio a conocer Ana Leticia, residente de la colonia Benito Juárez que acudió ayer a una audiencia ciudadana que se llevó a cabo en el Palacio Municipal.

“La calle Madero tiene 7 años, ya está destruido el pavimento y sigue el tráfico pesado de Ferromex por las noches, ya se acabaron la calle Obregón también, son calles muy transitadas, y no nos dura el pavimento, que es el más nuevo que hay en la colonia, queremos ver de qué manera se nos puede apoyar”, solicitó.

Esta zona será bacheada provisionalmente, pues hay una obra que se encuentra en proceso de licitación para que esta calle sea pavimentada, agregó el alcalde de Cajeme.

EN PIE, PLAZA EN ESCUELA ABANDONADA

Otra petición hecha por Ana Leticia es que se cumpla con el compromiso de construir una plaza pública en la escuela abandonada Miguel Alemán. Al respecto, el alcalde explicó que sigue en pie, pero se ha retrasado su inicio ya que se le da prioridad al rescate de las calles y alcantarillado de esa colonia.

“No hemos podido hacerlo porque estamos priorizando el tema de los drenajes, pero sí tengo este proyecto, se ha retrasado un poco, pero le vamos a entrar a la escuela Miguel Alemán, como lo dijimos. La idea es hacer una plaza, pero podemos comenzar por partes, la alberca y las canchas”, mencionó.

Recientemente, Javier Lamarque dio a conocer que se aplicarán 130 millones de pesos para rescatar las calles de la colonia Benito Juárez