Habitantes de la colonia Real del Sol en Cajeme cierran calles por fugas de agua

Habitantes de la colonia Real del Sol cerraron temporalmente las calles Pascual Orozco y Puerta de Alcalá esta tarde, para manifestarse de manera pacífica por el problema de drenajes colapsados; hicieron un llamado a las autorifdades municipales parav que tomen acciones cuanto antes, pues las fugas de agua afectan su calidad de vida.

En la zona se pueden observar encharcamientos que constribuyen al deterioro de las calles. Vecinos acordonaron la intersección en mención y restringieron el paso vehicular. Explicaron que el problema de drenajes lleva más de 2 años y el agua estancada causa preocupación a los vecinos, pues temen un posible brote de dengue.

Este cierre se realizará por 3 días, solamente por 2 horas, hasta que haya una solución, y de lo contrario se analizará que haya un cierre de calles permanente. Dicha situación también afecta a habitantes de la colonia Puerta de Hierro, así como a estudiantes que se desplazan de manera cotidiana por este punto de la zona urbana.