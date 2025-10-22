  • 24° C
Ciudad Obregón

Habitantes de la colonia Real del Sol en Cajeme cierran calles por fugas de agua

Cerraron la intersección de las calles Pascual Orozco y Puerta de Alcalá

Oct. 22, 2025
Habitantes de la colonia Real del Sol cerraron temporalmente las calles Pascual Orozco y Puerta de Alcalá esta tarde, para manifestarse de manera pacífica por el problema de drenajes colapsados; hicieron un llamado a las autorifdades municipales parav que tomen acciones cuanto antes, pues las fugas de agua afectan su calidad de vida.

imagen-cuerpo

En la zona se pueden observar encharcamientos que constribuyen al deterioro de las calles. Vecinos acordonaron la intersección en mención y restringieron el paso vehicular. Explicaron que el problema de drenajes lleva más de 2 años y el agua estancada causa preocupación a los vecinos, pues temen un posible brote de dengue.

imagen-cuerpo

Este cierre se realizará por 3 días, solamente por 2 horas, hasta que haya una solución, y de lo contrario se analizará que haya un cierre de calles permanente. Dicha situación también afecta a habitantes de la colonia Puerta de Hierro, así como a estudiantes que se desplazan de manera cotidiana por este punto de la zona urbana.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

