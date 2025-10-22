Icatson llevará cursos cortos a comunidades de Cajeme

En busca de acercar alternativas de formación en diferentes especialidades a las comunidades más vulnerables en Cajeme, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (Icatson) participará con cursos cortos en la Jornada Nacional por la Paz y contra las Adicciones, informó Ulises Valenzuela Cázares.

Los cursos cortos se llevarán a cabo los días 8, 15, 21 y 22 de noviembre en Cócorit y en la colonia Valle Verde, con un costo de 100 pesos por las cuatro sesiones.

Los interesados podrán elegir cursos de moldeado de globos, barber shop, automaquillaje, aplicación de uñas, pedicura, aplicación de pestañas, lengua de señas, repostería y manualidades para eventos especiales.

Los horarios que se ofrecerán son de las 09:00 a las 14:00 horas, los días antes mencionados, con lo que se busca que puedan tener espacio para la teoría y la práctica.

Valenzuela Cázares dijo que los cursos cortos se llevan a las comunidades y colonias en donde se tiene población en situación vulnerable y que se le complicaría tomar camión para ir a la sede en la colonia Libertad.

También ayuda para que las personas descubran si tienen algún talento o interés para que puedan incorporarse a alguna de las especialidades trimestrales que ofertan normalmente.

Valenzuela Cázares dijo que los cursos cortos se abren cada mes en diferentes colonias y comunidades de Cajeme, e incluso pueden solicitarse si se juntan los alumnos para cursarlos.

Para mayores informes se pueden comunicar al número 644-416-5000 o enviar un mensaje de Whatsapp al número 6444-190-5541 en donde les indicarán las sedes de cada una de las comunidades de Cajeme.