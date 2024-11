Siguen pláticas para regular uso de portones en Cajeme

Entre las autoridades municipales y los habitantes de 12 colonias privadas de Cajeme sigue el diálogo para que se regularice el uso de los portones de acceso y los residentes tomen medidas para garantizar el ingreso a las dependencias de gobierno que hacen cobranza por servicios públicos, así como a corporaciones de emergencia.

El alcalde, Carlos Javier Lamarque Cano, dio a conocer que los desarrollos que cuentan con este tipo de accesos han recibido notificación por parte del gobierno municipal, para que acaten las instrucciones, pues en algunos de ellos no existe el control necesario para que se permita pasar a personal del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), así como de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Seguridad Pública, entre otras dependencias.

"Se está trabajando en eso, ya se mandaron notificaciones a todos los desarrollos que tienen este tipo de puertas, de entradas, para darles indicaciones de qué sí y que no está permitido. Para empezar, se les está diciendo que no pueden negar el paso ni a los Bomberos, ni a la Policía, ni a quienes van a medir el consumo de agua, a ninguna dependencia que preste servicios, entre otras restricciones", explicó.

No descartó la posibilidad de que, en caso de que sea necesario, se tengan que retirar algunos portones, sin embargo, dijo que hasta el momento no se ha registrado ningún caso y se procura no llegar a ello, pues confía en que se lograrán acuerdos.

"Hasta ahorita no ha sido necesario, todavía estamos en proceso de firmar los acuerdos de una parte, pero hasta el momento no ha habido problema", dijo.

También se ha hecho la notificación a privadas que no cuentan con todos requisitos para instalar el acceso, con el objetivo de que realicen las acciones correspondientes.