  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 15 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Servicio postal de Obregón necesita más carteros

Los empleados que se tienen actualmente no cubren toda la demanda que se tiene en la región

Dic. 15, 2025
Los trabajadores se mantienen a la espera de las reuniones que se sostendrán con las oficinas centrales a inicios del año entrante
Los trabajadores se mantienen a la espera de las reuniones que se sostendrán con las oficinas centrales a inicios del año entrante

Los 46 carteros que se tienen circulando actualmente no son suficientes para cubrir toda la demanda que hay en las seis oficinas de la región y algunos de ellos deben cubrir dos rutas para entregar la correspondencia, por lo que urge se repongan plazas que se han dado de baja por diferentes motivos, afirmó el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano en Obregón, Ramón René Escobell Montes.

El dirigente sindical en Ciudad Obregón detalló que los carteros deben trasladarse a lugares más lejanos en vehículos que se encuentran en mal estado debido a que hacen falta trabajadores, luego que la planilla laboral se redujera por motivos como jubilaciones, bajas, entre otros.

"Son 46 personas trabajando en las seis oficinas, la plantilla se ha ido bajando y hay plazas que están pendientes que se repongan, de perdida se ocupan unas diez plazas que se cubran", detalló.

Los 46 carteros de esta región cubren las oficinas de San Ignacio Río Muerto, Pueblo Yaqui, Esperanza, Villa Juárez, la colonia Cuauhtémoc y la sede en el Centro de Obregón, las cuales son áreas que están en constante crecimiento.

imagen-cuerpo

GESTIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE NUEVO PERSONAL

"Si vemos la geografía de Obregón y sus alrededores está aumentando, entonces es muy pesado para un cartero que lleva dos rumbos, a veces está en una punta de la ciudad y se debe ir hasta la otra".

Por ello, señaló que se mantienen pláticas para que se contrate más personal en las oficinas de la región.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Choferes de taxis colectivos buscan financiamiento del Ayuntamiento
Ciudad Obregón

Choferes de taxis colectivos buscan financiamiento del Ayuntamiento

Diciembre 15, 2025

Se tuvo una primera reunión entre el alcalde Javier Lamarque y choferes

Niños que luchan contra el cáncer tienen especial Posada gracias a Amar y Servir
Ciudad Obregón

Niños que luchan contra el cáncer tienen especial Posada gracias a Amar y Servir

Diciembre 15, 2025

La generosidad de la comunidad hizo que fuera posible entregarles regalos, dulces y diversas sorpresas

AA invita a no recaer durante fiestas decembrinas
Ciudad Obregón

AA invita a no recaer durante fiestas decembrinas

Diciembre 15, 2025

La asociación informó que abrirá sus puertas todo el mes para quienes lo requieran