Servicio postal de Cajeme trabaja bajo protesta

Empleados de Correos de México en Cajeme trabajan bajo protesta para exigir incrementos salariales, mejores condiciones en las oficinas e insumos para salir a repartir la correspondencia, informó el Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano, Ramón René Escobell Montes.

El dirigente sindical dijo que las seis oficinas postales de la región se encuentran en muy malas condiciones, con sanitarios insalubres, plagas, entre otros problemas, por lo que los trabajadores piden condiciones dignas para poder trabajar.

"Lo que pedimos son oficinas salubres, limpias, los baños están muy mal, aparte está llena de ratones, de cucarachas", detalló.

PIDEN HERRAMIENTAS E INSUMOS

Por otro lado, los carteros se ven afectados por esta situación, ya que no tienen herramientas para sus motos o bicicletas, no les dan servicio y en ocasiones ellos deben dar el mantenimiento de su propio bolsillo.

"El parque vehicular está muy viejo, los muchachos ponen las llantas, pedales, ellos mismos han llegado a pagar la gasolina o ponen sus vehículos personales".

Entre las peticiones que hicieron también se encuentra que haya insumos de oficinas, ya que no tienen grapas, papeles y las máquinas copiadoras están descompuestas.

Esta es una movilización nacional, en la que los 46 trabajadores de las seis oficinas de la Zona Cajeme se sumaron y están pidiendo un incremento salarial de por lo menos el 35 por ciento para poder vivir de una manera más digna.

"Los compañeros de todo el país están poniendo letreros haciendo uso de su libertad de expresión", detalló.