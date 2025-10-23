Marino Restrepo impartirá pláticas en Ciudad Obregón

El misionero católico Marino Restrepo, conocido internacionalmente por su testimonio de conversión y su labor evangelizadora, visitará Ciudad Obregón para impartir una serie de pláticas gratuitas sobre la fe, el bautismo, la misericordia y los misterios del Santo Rosario.

Según el programa difundido por la Diócesis de Ciudad Obregón, el miércoles 29 de octubre Restrepo estará en la Parroquia de San Francisco de Asís, ubicada en la colonia Bella Vista.



A las 4:00 p.m. ofrecerá la conferencia "El compromiso de los bautizados" , seguida a las 5:15 p.m. por la charla "La verdadera misericordia". Posteriormente, se llevará a cabo una Hora Santa y una celebración eucarística.

El jueves 30 de octubre, las actividades continuarán en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, donde el misionero ofrecerá más conferencias a partir de las 10:00 a.m.

La entrada a todos los eventos es gratuita, y las personas interesadas pueden obtener sus accesos en las oficinas parroquiales o solicitar más información al teléfono 644 101 5330 con Minerva.

¿QUIÉN ES MARINO RESTREPO?

Marino Restrepo es un misionero católico colombiano, fundador de la comunidad Peregrinos del Amor, dedicada a la evangelización en más de 100 países.

Antes de su conversión, Restrepo vivía alejado de la fe, dedicado al mundo del arte y el entretenimiento en Estados Unidos. En diciembre de 1997, durante una visita a Colombia, fue secuestrado por guerrilleros de las FARC y permaneció cautivo durante seis meses en la selva.

Durante su secuestro, experimentó una profunda experiencia mística que él describe como un encuentro con Dios. A partir de ese momento, su vida cambió radicalmente pues regresó a la Iglesia Católica y se dedicó de lleno a dar testimonio de la misericordia divina y a predicar sobre la conversión y la vida espiritual.

Su historia ha inspirado a miles de personas en todo el mundo y ha sido relatada en conferencias, libros y medios de comunicación católicos.