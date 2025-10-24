En Ciudad obregón, arranca Jornada de Paz y Seguridad de la Guardia Nacional

Este viernes inició en Ciudad Obregón la Jornada de Paz y Seguridad, realizada por el Cuarto Batallón de la Guardia Nacional.

En una serie de stands instalados en la Laguna del Náinari, los elementos de la corporación ofrecen servicios gratuitos a la ciudadanía, tales como cortes de cabello educación en casa, defensa personal, atención dental e instrucción de primeros auxilios. De igual modo, se montaron exhibiciones de vehículos, equipo de transmisiones, ente otros.

Mediante tales actividades, se pretende establecer un vínculo con la ciudadanía, además de mostrar un poco de lo que los agentes hacen en su día a día.

También, para quienes deseen enlistarse en la Guardia Nacional, se montó un módulo de reclutamiento, en el que se brindan informes sobre la documentación y requisitos para pertenecer a la tropa.

Dichas actividades terminarán el próximo domingo 26 de octubre; mientras tanto, el horario de atención es de 08:00 a 12:00 horas.