  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 24 De Octubre Del 2025
Ciudad Obregón

En Ciudad obregón, arranca Jornada de Paz y Seguridad de la Guardia Nacional

Durante el fin de semana, elementos del Cuarto Batallón realizarán actividades en la Laguna del Náinari, con el objetivo de acercarse a la ciudadanía

Oct. 24, 2025
Los agentes de la Guardia Nacional se instalaron en la Laguna del Náinari, al ser un punto muy frecuentado por la ciudadanía (Foto: Ronny Camacho)
Este viernes inició en Ciudad Obregón la Jornada de Paz y Seguridad, realizada por el Cuarto Batallón de la Guardia Nacional.

En una serie de stands instalados en la Laguna del Náinari, los elementos de la corporación ofrecen servicios gratuitos a la ciudadanía, tales como cortes de cabello educación en casa, defensa personal, atención dental e instrucción de primeros auxilios. De igual modo, se montaron exhibiciones de vehículos, equipo de transmisiones, ente otros.

Mediante tales actividades, se pretende establecer un vínculo con la ciudadanía, además de mostrar un poco de lo que los agentes hacen en su día a día.

También, para quienes deseen enlistarse en la Guardia Nacional, se montó un módulo de reclutamiento, en el que se brindan informes sobre la documentación y requisitos para pertenecer a la tropa.

Dichas actividades terminarán el próximo domingo 26 de octubre; mientras tanto, el horario de atención es de 08:00 a 12:00 horas.

Roke Arballo
Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

