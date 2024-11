Ser madre de un niño autista, sinónimo de amor y cuidado

Enterarse que un hijo o hija cuenta con el Trastorno del Espectro Autista (TEA), platicó Korina Santiesteban Valdez, siempre es complicado; sin embargo, después de un proceso difícil, su esposo y ella han salido adelante con su hijo Enrique.

La integrante de la agrupación Despertando del Autismo, dio a conocer que desde que su hijo estaba pequeño había notado que su desarrollo no era como el resto de los niños, pero que pensaba que cambiaría con el tiempo.

Fue después de que Enrique tuvo su primera crisis, cuando se dio cuenta que tenía una condición diferente y tenía que ser diagnosticado por especialistas y después de confirmar que su pequeño padecía autismo, dijo que las lamentaciones del ¿por qué a mí?, comenzaron a presentarse.

Sin embargo, comentó que durante su proceso de aceptación comprendió que su hijo tenía el trastorno, pero que no era el fin del mundo, sino un largo trabajo para que el menor pudiera vivir sin complicaciones.

"Y después de que la terapeuta lo evaluara y yo preguntarle el grado de autismo, me dijo: 'haber mamá, ¿por qué quieres saber el grado de autismo de tu hijo, si tu hijo tiene un autismo severo, lo vas a dejar de querer?', lógicamente a mí me choco esa palabra y le dije que no, y me dijo: '¿Y si tu hijo tiene un diagnostico leve de autismo vas a dejarlo de atender?' Y le dije que habría que seguirlo atendiendo, entonces, dijo: 'hay que enfocarnos en sus necesidades, trabajar en ellas y sacarlo adelante'", narró.

Después de las palabras de la especialista, comentó que sintió más alivio y fue cuando comenzaron a ver resultados, luego de diversas terapias enfocadas a Enrique.

"Cuando vimos que las personas, el equipo de trabajo, realmente querían sacar adelante a Enrique, se nos fue abriendo el panorama, batallamos, sí, porque venimos con una educación muy diferente, con una crianza muy diferente y la crianza de estos niños es completamente 180 grados", comentó.

Santiesteban Valdez recordó que antes de la concepción de Enrique tenía planes, sueños y objetivos para su hijo, pero modificó todo eso y se adaptó a la condición del niño para amarlo y seguir con él siempre.

"Después de tanto llorar te das cuenta que la vida sigue, y que tu hijo es ese niño que tuviste desde un principio entre tus brazos, sigue siendo el mismo; por mi parte no veo a Enrique fuera del diagnóstico, no lo veo en otra situación, siento que mi hijo es quien es, porque es su personalidad, es parte de él y no sabría decir qué es Enrique sin el autismo", concluyó.

El 2 de abril se conmemora el Día Mundial de la Concientización del Autismo.