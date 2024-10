Sequía: Cabildo de Cajeme tomará acciones

Al plantear la preocupación que hay en el campo y en la sociedad civil por la sequía, ya que la cuenca del Río Yaqui se encuentra aproximadamente al 22 por ciento de su capacidad, el regidor Manuel Borbón planteó al Cabildo tomar medidas a la brevedad para contrarrestar posibles impactos en la población.

Entre ellas, propuso formar mesas de trabajo con distintos sectores para crear estrategias y acciones a seguir para cuidar el uso del agua, pues comentó que, a decir de algunos miembros del Distrito de Riego del Río Yaqui, actualmente están en riesgo de no sembrarse cerca de 160 mil hectáreas en el municipio de Cajeme, lo que ocasionaría que dejen de circular aproximadamente 16 mil millones de pesos.

"La cuenca del Río Yaqui no está ni a la mitad de lo que estaba durante el año pasado, es un tema muy importante. Es un tema para avocarnos y preocuparnos, si bien no podemos controlar cuánto llueve, podemos sentarnos en una mesa de soluciones junto con el Distrito de Riego, Oomapasc y diferentes partes, como el sector industrial", dijo.

En Ciudad Obregón, mencionó, cerca del 90 por ciento del agua se destina a uso agrícola, por lo que es importante tomar acciones para optimizar este recurso.

"Los tiempos de crisis son también de oportunidades. Si no trabajamos en este tema en las comisiones y en Cabildo, yo creo que a largo plazo tendremos problemas, me preocupa que jóvenes cajemenses se tengan que ir a otros lados a buscar oportunidades", expresó.

El Cabildo acordó llevar el tema a las comisiones que correspondan, para que haya un seguimiento a la propuesta

ALTERNATIVAS

Al respecto, el alcalde Javier Lamarque Cano, coincidió en que se debe trabajar desde el ámbito municipal para generar acciones y mitigar posibles afectaciones a la población, por lo cual adelantó algunas alternativas que se buscan implementar.

"Es una situación grave, crítica para nosotros aquí en Cajeme por la sequía. Desgraciadamente las soluciones, en gran parte, rebasan la competencia del Ayuntamiento, pero eso no quiere decir que no podamos hacer algo. Aquí tendríamos que pensar en varios niveles, primero lo urgente, cómo atender la problemática si no se siembre", comentó.

"En ese sentido tenemos la pretensión, ya hemos platicado con productores de Alcano, para dar un humilde apoyo conjunto, trabajando juntos, para sembrar y repartir frijol a algunas familias, por la problemática de alimentos", continuó.

PROGRAMAS EMERGENTES

También dijo que se busca implementar, en el ámbito municipal, un programa emergente de pequeños apoyos para pequeñas empresas en el sector rural, el cual podría ser limitado, pero de ayuda.

"Hemos platicado con el gobernador Alfonso Durazo, y él con la presidenta (Claudia Sheinbaum), para implementar un programa emergente de bienestar para el campo, un equivalente para lo que antes se llamaba empleo temporal. Aquí tenemos que atender a otro tipo de estrategias de mediano y largo plazo, se requiere una reconversión tecnológica y de cultivos", dijo.

Explicó que esto consiste en disminuir de manera paulatina la superficie de cultivos tradicionales, e incrementar la de cultivos alternativos, con características propias de la región, para lo cual se requieren apoyos federales a los productores.

Entre medidas que el Oomapasc ha tomado para cuidar el agua se encuentra la aplicación de sanciones a quienes la desperdicien.