¿Se usaron fuegos artificiales en festival Tetabiakte de Cajeme?

Al cierre del festival Tetabiakte no se usaron fuegos artificiales, sino chisperos que funcionan en base a nitrógeno, por lo que no se infringió el reglamento que prohíbe la utilización de todo tipo de fuegos artificiales en Cajeme, informó Protección Civil Municipal.

El hecho ocurrió el pasado 1 de diciembre por la noche, cuando los cajemenses que asistieron al festival en mención disfrutaron de lo que parecían fuegos artificiales de colores.

"No eran fuegos artificiales, se manejan con nitrógeno, es decir, no con polvora. No son ni luces navideñas, ni explosivos, los chisperos son diferentes, en cuanto algo explota entonces Protección Civil inmediatamente acude al lugar", explicó Francisco Mendoza Calderón, titular de la dependencia.

Por otro lado, dijo que al momento no se han detectado puestos de venta clandestinos de cohetes en el municipio, pero en caso de ser así, es importante que la ciudadanía lo haga saber a las autoridades.

El alcalde de Cajeme dijo que se revisó la situación y dejó abierta la posibilidad de analizar si es o no necesario prohibir su uso. "Ciertamente fueron luces nada más, no fueron explosivos, pero aun así vamos a ver qué fue lo que pasó porque si permitimos las luces entonces también van a empezar con los cohetes, estamos revisando esa cuestión", dijo el alcalde, Javier Lamarque Cano.

Regidores y Protección Civil Municipal reiteraron que en el trienio anterior se prohibió el uso de todo tipo de pirotecnia, tanto de luces como los cohetes que truenan. Esto, debido al peligro que representan para personas con autismo y para mascotas.

El 2 de noviembre se reportó el uso de pirotecnia en un panteón de Ciudad Obregón, mientras que, en algunas colonias como Nueva Esperanza y Villa Bonita, en la zona rural, se ha observado a menores hacer uso de cohetes.

Este año, un menor perdió la vida en el municipio de Bácum, debido a las lesiones que le ocasionó un fuego artificial, durante un evento social.