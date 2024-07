Se manifiestan por tarifas justas de agua; denuncian privilegios en el Oomapasc

Con documentos en mano, integrantes del Movimiento Estatal Toño Aguilera (META), se manifestaron ayer al exterior de las oficinas del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) que se ubican en la calle Sinaloa; ahí, denunciaron presuntos privilegios de funcionarios de la paramunicipal hacia particulares, así como altas tarifas y cortes del servicio a familias que no cuentan con recursos.

Héctor Murillo Aispuro, vocero de los inconformes, informó que en 3 ocasiones diferentes se ha pedido una audiencia con el director comercial del organismo, Jesús Antonio Ponce Zavala, sin embargo, no ha habido respuesta y recurrieron a estas acciones.

"Estamos señalando a funcionarios que no tienen escrúpulos ni principios, que están haciendo cobros deshonestos a los ciudadanos, pero a sus amigos sí les cobran muy barato por el servicio del agua, presentamos elementos de juicio y pruebas, con este calor van y cortan el agua a las personas que menos tienen, son acciones criminales, pero a ellos no les interesa...Exigimos que se hagan los ajustes en los recibos para que haya tarifas justas y, si los funcionarios designados en los cargos comerciales no van a atender a las personas realmente, que se les destituya", dijo.

Aclaró que la inconformidad no es porque el organismo realice el cobro a los usuarios, sino porque no se aplican precios justos. "El agua tiene que pagarse, al igual que el Internet y otros servicios...no estamos a favor de personas que no pagan el agua, ni en contra del Oomapasc. Estamos en contra de las tarifas que no son justas y de funcionarios que no hacen bien su trabajo", explicó.

SEGUIRÁN MANIFESTACIONES

Agregó que, hasta ser atendidos, se realizarán distintas manifestaciones en los siguientes días; hoy se prevé que un contingente de 20 representantes de colonias como Cortinas y El Sahuaro, que se han visto afectados por cortes y altas tarifas del agua, se concentren en las oficinas.

Al respecto, el Oomapasc informó que cuenta con distintos programas y facilidades de pago para adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad y personas en condiciones vulnerables, por lo que invitó a los usuarios a acercarse al organismo.