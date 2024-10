SAT publica simplificaciones; busca facilitar trámites a los contribuyentes

El Servicio de Atención Tributaria (SAT) publicó simplificaciones que buscan facilitar cuatro trámites que son de los más demandados por los contribuyentes y que ya se encuentran en vigor, informó la Administradora Desconcentrada del Servicio al Contribuyente Sonora 2, Luz Esthela López López.

Las simplificaciones se aplicaron a los trámites del Régimen Simplificado de Confianza (Resico), la impresión de constancia de situación, fiscal, inscripción a RFC y Firma Electrónica, los cuales podrán realizar de forma más sencilla, mismos que entraron en vigor el 3 de octubre.

"A partir del 3 de octubre en la miscelánea fiscal se publicaron varias simplificaciones a trámites y facilidades para los contribuyentes, dentro de estas facilidades se van a dar para tres de los servicios que son más demandados, que es la impresión de la constancia, para la inscripción y para firma electrónica, esos servicios son los más demandados", explicó la funcionaria federal.

¿CUÁLES SON LAS NOVEDADES?

A partir de esta simplificación publicada por el SAT, la constancia de situación fiscal se puede imprimir o descargar con la huella del contribuyente, acudiendo directamente al área de cómputo sin necesidad de cita o de hacer filas, además que pueden ingresar al sitio web www.cloud.sat.gob.mx desde donde se envía un correo electrónico con ese documento.

"Con esas huellas el contribuyente puede venir, no ocupa cita, inclusive si no trae identificación, no se ocupa porque la huella es su identificación, pone la huella en un lector que tenemos y ya el contribuyente la puede imprimir o incluso la puede guardar en una memoria USB para llevársela".

Otras formas de solicitar la constancia de situación fiscal es acudiendo a las oficinas con la credencial del Ine, a través de SAT ID.

Para el RFCy la Firma Electrónica ya no se pedirán el comprobante de domicilio ni la CURP y únicamente deberán llevar la credencial del INE y una memoria USB para poderla tramitar.

"Esta es una facilidad y simplificación, de que ya no van a traer su Curp ni comprobante de domicilio a menos excepción que tengan su domicilio fiscal en otra parte ajena al que viene en la credencial", dijo.

Por otro lado, los contribuyentes dados de alta en Resico ya no deberán presentar su declaración anual, como normalmente lo hacían, sino que harán los pagos mensuales que realizan que serán considerados como definitivos, además que los contribuyentes del sector primario ya podrán inscribirse como socios al régimen.

López López dijo que también se brindará la facilidad a las personas que por algún motivo fueron dadas de baja del Resico a volverse a incorporar, contrario a lo que se tenía antes de octubre.

"Estas son algunas de las facilidades que se implementaron a partir de octubre, en base a lo que la presidenta Sheinbaum comentó de que iba a haber facilidades en los trámites, estas son las cuatro facilidades que se presentaron por lo pronto".