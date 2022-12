Sanción a policías que no trabajen durante 24 y 25

El alcalde Javier Lamarque Cano afirmó que los elementos de la Policía de Cajeme que no se presenten a trabajar el 24 y 25 de diciembre, serán turnados a la Comisión de Honor y Justicia. "No voy a permitir que alguien actúe de manera irregular, cómo que están llamando a no trabajar el 24 y 25, voy a turnar a la Comisión de Honor y Justicia ese tipo de conductas porque nuestra responsabilidad es velar por la seguridad de la gente", detalló. Los policías inconformes mantienen su postura de ausentarse esos días debido a que se han quejado contra un mando de la corporación y aseguran que no han tenido respuesta por parte de la autoridad. El presidente municipal afirmó que los elementos tienen las puertas abiertas y ninguno se ha acercado a dialogar ni presentar pruebas. "Las puertas de la administración municipal, las puertas de Seguridad Pública están abiertas permanentemente, que acudan a la administración de seguridad pública, que acudan ahí, que acudan con el capitán, que le digan cuál es el problema, que le presenten pruebas de lo que están diciendo, porque no han presentado pruebas", abundó. Lamarque Cano reconoció el trabajo de la corporación en su conjunto y se están teniendo resultados, además que se está mejorando su armamento y condiciones laborales. "Estoy agradecido con la corporación, porque la gran mayoría está trabajando, está funcionando, estamos avanzando en la recuperación de la tranquilidad, yo estoy trabajando para que haya mejor equipamiento, mejores condiciones laborales". Las sanciones serían determinadas por la comisión en caso que alguno de los elementos sea turnado