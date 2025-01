Renovar el centro de Obregón lo hará atractivo

El proyecto de tres años de reordenamiento del centro de Obregón ayudará a que el sector tenga un valor agregado y sea atractivo para que los cajemenses quieran comprar ahí, por lo que debe ser respaldado por el gremio comercial para renovarse y atraer más clientes, afirmó el presidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes adheridos a la CTM, Manuel Montaño Gutiérrez.

El dirigente del gremio explicó que los comerciantes del centro de Obregón deben renovarse para seguir en la actividad frente a tanta competencia, por lo que tendrán que apoyar el proyecto que presente la autoridad local y que se tiene programado iniciar este año.

"Se entiende que van a arreglar calles, que van a traer un proyecto por ahí el presidente un proyecto muy bueno y nosotros los vamos a respaldar, los vamos a apoyar, porque sí necesitamos renovarnos o morir, yo creo que nos urge una renovación", agregó.

REORDENAMIENTO HARÁ ATRACTIVO AL CENTRO

Montaño Gutiérrez dijo que este tipo de proyectos ayudarán a que el centro de Obregón vuelva a ser atractivo y será positivo, ya que les afecta el aumento de competencia como los supermercados, tiendas foráneas, entre otros, por lo que los comerciantes deben de dar el extra para que el primer cuadro de la ciudad se recupere.

"Que se haga lo que se tenga que hacer y trabajen los que tengan que trabajar, porque la verdad de las cosas, se sintió ahora en diciembre que la venta no estuvo como hubiéramos querido y creo que aparte de la falta de circulante, nos hizo más daño tantas aduanas que tenemos antes de llegar al centro, muchas tiendas en general, creo que eso nos ha pegado mucho y como centro nos hemos quedado muy atrás, el centro no deja de ser la mejor ubicación, pero tenemos que tener también nosotros el extra, el plus, entre nosotros como comerciantes y la autoridad municipal que haga la inversión".

Montaño Gutiérrez consideró que se deben involucrar los temas de taxis, camiones, callejones, comercio establecido y ambulante, salud pública, inspección y vigilancia, entre otros y dentro del proyecto escuchar a toda las partes para que el sector sea funcional.

"Deben oír las voces de todo mundo y nos puedan permitir a todos tener un centro más funcional", detalló el dirigente de los comerciantes ambulantes.