Regidores de Cajeme denuncian opacidad

Mayor accesibilidad a la información de las dependencias del gobierno municipal, solicitan regidores de Cajeme, pues señalan que hay buena respuesta por parte de algunas áreas, pero en otras se rechazan las solicitudes de información.

La edil, Adriana Torres de la Huerta, dio a conocer que ya se hizo una solicitud presencial al alcalde Carlos Javier Lamarque Cano, para que haya una respuesta positiva a las peticiones de información ante las dependencias, con el fin de trabajar en beneficio de la sociedad civil.

"Puedo entender que hay información reservada y de protección, eso lo puedo entender, incluso si es información que obligadamente debe estar en el portal transparencia que me lo digan y yo entro, el problema es que me mandan una liga y no se puede acceder. Incluso, hablando de la Ley de Responsabilidades, y de violencia de género pudiéramos proceder en algunos casos, pero lo que busco es información para poder realizar mi trabajo y que sea en beneficio de la ciudadanía y poder hacer propuestas que realmente vayan a impactar, creo que en función de eso nos deberían proporcionar información", comentó.

El regidor, Demetrio Camarena, dijo que solicitó al presidente municipal que la Secretaría de Seguridad Pública le proporcione información a la Comisión de Seguridad sobre los resultados de los primeros 100 días, pues, aunque ha sido solicitada, no ha habido respuesta hasta el momento.

Al respecto, el alcalde Javier Lamarque, explicó que, en cuanto a los resultados de seguridad, por indicaciones, debe de elaborarse primero un informe a nivel estatal, para realizar el local.

Por otro lado, aclaró que no debe de haber restricciones en cuanto a la información solicitada a las dependencias de gobierno, salvo que haya algún litigio de por medio. "La única información reservada es la que pueda estar involucrada en algún litigio", precisó. El gobierno actual se ha comprometido a reforzar la transparencia, principalmente del uso de recursos públicos.