Regidor de Cajeme denuncia amenaza; esto dicen ediles

Al hacerse de conocimiento público que el regidor Edgar Josué Gutiérrez Lara, quien preside la comisión de Seguridad Pública, ha recibido presuntas amenazas por parte de funcionarios municipales por solicitar información interna sobre el gobierno municipal, ediles dieron a conocer que buscarán esclarecer la situación y, en caso de que haya evidencias, el caso deberá turnarse a las instancias legales correspondientes.

La noche del 24 de octubre, el presidente de la comisión de Seguridad Pública publicó un video por medio de sus redes sociales, en el que narró los hechos. Sin dar a conocer nombres, acusó que recibió un mensaje amenazante.

"Miramos que se sienten ofendidos, atacados, si nosotros pedimos información para dar una observancia, para analizar qué está pasando con el dinero que es de Cajeme...No lo quería decir, lo voy a decir, hemos sido también hasta intimidados. Si pensaron que me iban a intimidar con esa llamada no lo van a lograr, créanlo, es una llamada fuerte, un mensaje fuerte que me pusieron ahí de amenaza, créanlo esas personas que lo hicieron, que son funcionarios, que ya hay un video en el que estoy haciendo declaraciones en caso de que suceda algo a mi persona, a esas personas las hago responsables completamente", dijo.

"No saben con quién te metes, y recuerda lo que le pasó a fulano y a sultano, hasta dónde hemos llegado, la forma de querer intimidar a la voz del pueblo, yo me pongo a pensar cuántos no han sido violentados de esta manera", se le oye decir en la denuncia pública.

Ante la situación, el regidor Armando Alcalá Alcaraz, informó que se buscará escuchar de viva voz el testimonio del edil, y en caso de que así se requiera, se turnará a las instancias legales que correspondan, pues el hecho ameritaría el cese de funciones de cualquier servidor público responsable de dichos mensajes.

"Precisamente, vamos a reunirnos para conocer la situación de viva voz y hacer el procedimiento correcto, conforme a derecho y en las instancias correspondientes", dijo por su parte la regidora Adriana Torres de la Huerta.

Sara Piña, regidora de oposición, advirtió que se deberá de transitar por todos los caminos para aclarar cualquier situación en torno al caso en mención. "Se debe turnar a las instancias responsables para que se atienda y resuelva la situación", informó.

El regidor advirtió que en caso de que no haya solución al problema, dará a conocer más información por medio de sus redes sociales.