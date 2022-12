Quieren vender cohetes

Vendedores de cohetes integrados a Pirotécnicos de Sonora se manifestaron la mañana de ayer en Palacio Municipal para pedir se les permita la venta de cohetes no detonantes.

Entre los manifestantes, surgió la versión de que vendedores de Tultepec, con un permiso federal expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), podrían instalarse con sus camiones en la ciudad y ofrecer cohetes de luces y estallido.

Luego de la protesta, Mario Gallegos expuso que cinco manifestantes entraron a una reunión para verse con una regidora y otro funcionario no identificados, donde les propusieron una nueva fecha para reunirse, pero esta vez es para firmar un compromiso y autorizar la venta de cohetes no detonantes éste año, pero el 2023 ya no, y por el momento aceptaron la propuesta.

Los manifestantes, unos 150, primero se reunieron en la explanada de la Plaza Álvaro Obregón y después se dirigieron a la planta alta de palacio buscando los accesos de presidencia para dialogar con el alcalde Javier Lamarque Cano.

Rosario Ochoa dijo son 300 personas las agremiadas y150 son del grupo inconforme, provenientes de varias colonias.

Explicó que año con año se establecen con sus puestos para la venta de sus productos y su presencia es porque no los dejan vender y los funcionarios no les dan audiencia pese a que reciben citas de ellos.

Araceli Moroyoqui dijo ser otra vendedora y reveló que desde marzo en Tultepec saben que aquí no hay permisos y les venden producto.

Cuestionó qué van a hacer con lo que está en sus casas, porque tiene un crédito de 50 mil pesos a pagar la mitad el día de la venta y el resto terminando.