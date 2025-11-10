Quieren reglas para programa de vivienda en Sonora

El programa de vivienda de la Federación debe incluir reglamentos de convivencia que permita a las familias cohabitar tranquilamente, afirmó el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Sonora, Javier Villarreal Gámez.

El líder cetemista en Sonora detalló que se sigue impulsando el tema de la vivienda en el estado y en el caso del proyecto multifamiliar de la Federación, dijo que se deben incluir reglamentos para que las familias puedan estar tranquilas, viviendo de forma digna y con espacios suficientes.

"Son viviendas de cuatro pisos, aquí no hay esa cultura, pero además de eso, debe haber reglas, porque si alguien te saca la bocina a media noche, ya está afectando a 16 familias, está afectando a muchas personas", detalló.

Además de esto, dijo que es necesario aterrizar bien el tema de los estacionamientos, ya que es algo que debe de garantizarse para los trabajadores y las familias que habiten en esas viviendas.

Villarreal Gámez dijo que la CTM sigue impulsando viviendas unifamiliares, ya que en Sonora no se tiene la cultura de viviendas multifamiliares, además que existen espacios suficientes para instalar los inmuebles necesarios.

El proyecto de vivienda en Sonora ya se planteó para Hermosillo y Ciudad Obregón, en los que el líder cetemista señaló que se tienen los terrenos necesarios.

El tema de la vivienda será uno que se impulsará durante lo que resta del año y se continuará el año entrante, ya que hay trabajadores que están a la espera de poder comprar una casa.