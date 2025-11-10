  • 24° C
Cierra sus puertas Mercajeme tras inspección de Protección Civil

La medida será temporal, pues se requieren mayores dispositivos de seguridad en las instalaciones

Nov. 10, 2025
Por falta de dispositivos que se requieren para garantizar seguridad a clientes y locatarios, Mercajeme cerró sus puertas de manera temporal; decenas de personas, entre empleados y compradores desalojaron las instalaciones por indicaciones de Protección Civil Municipal, cuyos elementos llevaron a cabo un recorrido.

Entre las principales observaciones hechas por la dependencia destaca la obstrucción de pasillos y puertas por parte de locatarios, quienes colocan estructuras, mesas y sillas. El coordinador de Protección Civil, Francisco Mendoza Calderón, dio a conocer que van cerca de 5 negocios suspendidos en esta semana por distintas cuestiones. Una vez que son suspendidos, los encargados deben de realizar adecuaciones para volver a operar, por lo que el tiempo del cierre depende de las acciones que se tomen al respecto.

En lo que va del año se han llevado a cabo más de 600 inspecciones y cerrado temporalmente cerca de 60 negocios, agregó.

¿QUÉ MEDIDAS SE IMPLEMENTARÁN PARA LA REAPERTURA?

Esteban Valdéz, presidente del Consejo de Administración de Mercajeme, dijo que entre hoy y mañana podría abrir sus puertas de nuevo, pues se cerraron las instalaciones de manera general, pero posteriormente, Protección Civil llevará a cabo una inspección individual de los más de 300 locales que forman parte de Mercajeme, y quienes incumplan con las medidas que se requieren podrían ser sancionados o cerrados hasta nuevo aviso.

"Se cerró completamente hasta no cumplir con requerimientos que nos indica Protección Civil, esperamos que pronto se pueda volver a abrir. Por parte de administración tenemos un problema que tiene que ver con un dictamen eléctrico, es lo que nos hace falta, ya se contrató a un ingeniero eléctrico para que venga a hacer ese trabajo. También falta faltan unas mangueras que van en las salidas de agua", comentó.

Respecto a la obstrucción de pasillos, explicó que se cuentan con rayas amarillas que marcan los límites para los locatarios, sin embargo, muchos de ellos no cumplen con el reglamento.

¿AFECTARÁ EL CIERRE AL BUEN FIN?

"Tenemos unas rayas amarillas que nos indican hasta dónde podemos sacar mercancía, en lo individual cada uno de los locatarios debe cumplir con el reglamento. Posteriormente se revisará local por local, si alguno incumple con el reglamento le cerrarán su negocio. Va a haber sanciones, después de este cierre general, a quienes no cumplan", agregó.

Dijo no esperar que no haya afectaciones para el denominado Buen Fin, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre. Más de 200 locatarios laboran en Mercajeme actualmente.

 

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

