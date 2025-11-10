  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 10 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Inicia temporada alta a taxistas colectivos de Obregón

La entrega de pensiones y pago a jóvenes ayudó a que aumentara el flujo en el centro, lo que continuará este fin de semana con el Buen Fin

Nov. 10, 2025
Son alrededor de 185 taxistas colectivos quienes forman parte de la organización y se están viendo beneficiados por los incrementos
Son alrededor de 185 taxistas colectivos quienes forman parte de la organización y se están viendo beneficiados por los incrementos

Por encima del 50 por ciento ha incrementado la demanda a los taxis colectivos del primer cuadro de Obregón desde inicios de este mes por la entrega de los recursos de diferentes programas de la Secretaría del Bienestar y se espera que continúe en el transcurso de esta semana con el arranque del Buen Fin, informó el presidente de la Fundación Madrazo, Reinaldo Castillo López.

El representante de las organizaciones Taxis Obson, Sevilla, Santa Fe y Fundación Madrazo explicó que la entrega de los recursos de los programas federales abona a que haya más circulante económico en Obregón, lo que ayuda a que aumente la demanda de servicios de taxi y productos en el primer cuadro de la ciudad.

"Ha habido mucho más movimiento, hay más circulante hay que decirlo, cuando hay circulante luego se ve en el mercado, luego se ve más afluencia de gente y hay más afluencia de pasajeros, por la gente que está cobrando la pensión del Bienestar, los muchachos que cobran los Jóvenes Construyendo el Futuro, la discapacidad, todo eso es derrama económica y automáticamente se refleja no nomás en los taxis, creo yo que en los vendedores ambulantes, los negocios, que nos beneficia".

Por otro lado, dijo que los camiones dejan de circular a partir de la tarde y noche hacia diferentes sectores de Obregón, lo cual contribuye a que los usuarios soliciten el servicio de los taxis colectivos.

"En la tarde noche se salen los camiones y salimos al quite nosotros hasta las nueve, nueve y media de la noche".

imagen-cuerpo

CONTINUARÁ TENDENCIA POSITIVA 

Añadió que a partir del arranque del Buen Fin continuará la buena racha que seguirá hasta diciembre, cuando se tienen las entregas de los aguinaldos, cajas d ahorros, entre otros.

"Consideramos que ahora con el Buen Fin, de ahora aquí en adelante va a haber más movilidad, porque la economía tiene más circulante y automáticamente la gente sale".

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Quierene reglas para programa de vivienda en Sonora
Ciudad Obregón

Quierene reglas para programa de vivienda en Sonora

Noviembre 10, 2025

El programa de vivienda debe de incluir reglamentaciones de convivencia entre los vecinos

Registro abierto pone en riesgo a peatones
Ciudad Obregón

Registro abierto pone en riesgo a peatones

Noviembre 09, 2025

Temen vecinos de la colonia Prados del Tepeyac un posible accidente

Siguen afectaciones en rutas del transporte urbano de Cajeme
Ciudad Obregón

Siguen afectaciones en rutas del transporte urbano de Cajeme

Noviembre 09, 2025

Vialidades presentan desperfectos en zonas donde pasan los autobuses