Inicia temporada alta a taxistas colectivos de Obregón

Por encima del 50 por ciento ha incrementado la demanda a los taxis colectivos del primer cuadro de Obregón desde inicios de este mes por la entrega de los recursos de diferentes programas de la Secretaría del Bienestar y se espera que continúe en el transcurso de esta semana con el arranque del Buen Fin, informó el presidente de la Fundación Madrazo, Reinaldo Castillo López.

El representante de las organizaciones Taxis Obson, Sevilla, Santa Fe y Fundación Madrazo explicó que la entrega de los recursos de los programas federales abona a que haya más circulante económico en Obregón, lo que ayuda a que aumente la demanda de servicios de taxi y productos en el primer cuadro de la ciudad.

"Ha habido mucho más movimiento, hay más circulante hay que decirlo, cuando hay circulante luego se ve en el mercado, luego se ve más afluencia de gente y hay más afluencia de pasajeros, por la gente que está cobrando la pensión del Bienestar, los muchachos que cobran los Jóvenes Construyendo el Futuro, la discapacidad, todo eso es derrama económica y automáticamente se refleja no nomás en los taxis, creo yo que en los vendedores ambulantes, los negocios, que nos beneficia".

Por otro lado, dijo que los camiones dejan de circular a partir de la tarde y noche hacia diferentes sectores de Obregón, lo cual contribuye a que los usuarios soliciten el servicio de los taxis colectivos.

"En la tarde noche se salen los camiones y salimos al quite nosotros hasta las nueve, nueve y media de la noche".

CONTINUARÁ TENDENCIA POSITIVA

Añadió que a partir del arranque del Buen Fin continuará la buena racha que seguirá hasta diciembre, cuando se tienen las entregas de los aguinaldos, cajas d ahorros, entre otros.

"Consideramos que ahora con el Buen Fin, de ahora aquí en adelante va a haber más movilidad, porque la economía tiene más circulante y automáticamente la gente sale".