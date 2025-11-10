Doctor Vagón se instala en Ciudad Obregón; estas son las fechas de atención

Electrocardiogramas, mastografías, atención médica general y entrega de medicamentos sin costo son algunos de los servicios que brinda el Doctor Vagón a los cajemenses, mismo que inició operaciones este día y permanecerá hasta el día 14 de noviembre, por lo que Grupo México extiende su llamado a la población.

En las calles Sufragio Efectivo y Zaragoza es donde se instaló el también llamado Tren de la Salud, donde también se colocaron algunas carpas para los pacientes. En ellas se indica cada una de las diferentes atenciones que se dan, para que las personas sepan a qué módulo acudir, de acuerdo a su necesidad.

Es en punto de las 5:00 horas cuando se recibe a las personas para que saquen ficha de consulta y durante el transcurso del día, hasta las 17:30 horas aproximadamente, se deja de dar la atención en los 18 vagones, los cuales cuentan con laboratorio, farmacia e instrumentos modernos para dar un servicio eficiente.

¿CÓMO PUEDEN ACCEDER LOS CIUDADANOS A LA ATENCIÓN GRATUITA?

"La invitación es que vengan a aprovechar los servicios gratuitos en Doctor Vagón, estamos dando 500 fichas por día para los diferentes servicios. Todos son completamente gratuitos, no se les pide nada, con que se sepan su nombre y su lugar de residencia es suficiente", dio a conocer José Eduardo Medina, coordinador de Doctor Vagón.

Cabe señalar que, como parte de los servicios que se dan de manera gratuita, también se hace entrega de aparatos auditivos para quienes así lo requieran.

El director de la Dirección de Salud Municipal, Jesús Espinoza, extendió su llamado a la población, para que no se pierda la oportunidad de acceder a estas especialidades y atenciones.

A las 17:30 horas se hace una función de cine al aire libre en el Doctor Vagón.