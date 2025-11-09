  • 24° C
Ciudad Obregón

Registro abierto pone en riesgo a peatones

Temen vecinos de la colonia Prados del Tepeyac un posible accidente

Nov. 09, 2025
Debido a que un registro que se encuentra en una de las banquetas de la colonia Prados del Tepeyac se encuentra sin tapadera, vecinos de esta zona de Ciudad Obregón temen que ocurra un posible accidente, ya que algunos de los peatones que se desplazan de manera cotidiana por el lugar son adultos mayores y niños.

La situación se registra en la acera que se ubica en el cruce de las calles Paris y Cocula, donde también se encuentra una tienda de conveniencia. Habitantes de esta colonia solicitan que el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) revise la situación, para ver qué es lo que se puede hacer para corregir la situación.

imagen-cuerpo

"No sabemos en sí si corresponda al Oomapasc o si tenga que ver con algún comercio, por eso pedimos que lleve a cabo una revisión y ver a quien le toca, para que se corrija esto y no haya peligro para las personas", comentó Manuel Alejandro, quien cotidianamente se desplaza por esta parte de la ciudad.

Cabe señalar que el año pasado se registró un caso en la colonia San Rafael en el que Martha Elena Carrillo Velázquez sufrió de una fractura en una de sus piernas tras caer en un registro que se encontraba abierto en una banqueta de la zona, lo que afectó su calidad de vida.

El Oomapasc trabaja en colocar tapaderas de acero dúctil en alcantarillas que se encuentran abiertas en las calles, pues ponen en riesgo a los automovilistas.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

