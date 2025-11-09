  • 24° C
Ciudad Obregón

Siguen afectaciones en rutas del transporte urbano de Cajeme

Vialidades presentan desperfectos en zonas donde pasan los autobuses

Nov. 09, 2025
Los baches persisten en algunas zonas de Cajeme por donde pasan los autobuses del transporte público, tanto el urbano como el suburbano, como se observa en el tramo de la calle Sonora que comprende de la Allende a la Hidalgo, donde recientemente se había aplicado bacheo.

En la zona se pueden ver algunos hoyancos que no solo causan afectaciones a quienes se encargan de operar la ruta Cócorit del transporte suburbano de Cajeme, sino que también perjudican a los conductores que transitan por esta vialidad.

Un caso similar se observa en la calle Zempoala, de la Paris a la Izamal, donde el mal estado de la calle causa complicaciones a quienes transitan por la zona. Por esta ubicación realiza su recorrido la Línea 11, que recorre colonias como Las Fuentes y Posada del Sol.

Por otro lado, la calle California de la Guerrero a la Hidalgo también muestra desperfectos. En esta vialidad se encuentran distintos negocios como gasolineras y tiendas de conveniencia, por lo que a diario circulan automovilistas, siendo un punto altamente transitado.

Usuarios del transporte suburbano de Cajeme dijeron considerar importante que las autoridades municipales tomen acciones para que nuevamente se bacheen los tramos viales que se encuentran en malas condiciones, o en caso de ser posible, que se ponga nuevamente pavimento, de manera que los autobuses puedan circular de forma segura, al igual que los vehículos.

Cerca de 35 puntos viales se encuentran cerrados al tránsito por rehabilitaciones que se llevan a cabo por el gobierno municipal.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

