Proponen vivienda digna para trabajadores de Sonora

En busca de que los trabajadores cuenten con espacios dignos para vivir, con servicios, áreas verdes y que sean accesibles, la Federación de Sindicatos y Organizaciones Independientes del Estado de Sonora (Fesoies) gestiona ante autoridades de los diferentes niveles de gobierno para que las casas que se van a construir en Sonora cumplan con esos requisitos, informó el secretario general de esa organización, Antonio Salazar Magdaleno.

El dirigente de la federación señaló que ya se hicieron propuestas para que las viviendas que se construyan en Sonora, y particularmente iniciando en Hermosillo, tengan un buen tamaño y permitan a los trabajadores contar con espacios dignos.

"Se hicieron varias propuestas, específicamente en Hermosillo eran viviendas multifamiliares y se hizo la propuesta de que se modificara, parece ser que se van a tomar otras medidas para tener mejores opciones de viviendas para los trabajadores, lo que buscamos nosotros es que sean de un buen tamaño, que tengan un buen tamaño para los trabajadores".

Además del tamaño que tendrían las viviendas para los trabajadores, también se busca que sean accesibles a sus posibilidades económicas, sobre todo tras la desaparición del subsidio federal que se entregaba para que pudieran adquirir un inmueble.

"Que sean alcanzables, desapareció el subsidio para la vivienda y esa parte poder recuperar para que los trabajadores alcancen vivienda digna", detalló.

PROPONEN ESPACIOS DIGNOS

Resaltó que el posicionamiento de la Fesoies es que los trabajadores de Sonora puedan tener una vivienda digna en la que puedan habitar con sus familias.

Además de las dimensiones de la vivienda y que sean accesibles para los trabajadores, la federación busca que las ubicaciones en las que estén cuenten con áreas verdes y de esparcimiento que puedan ser aprovechadas por los hijos de los trabajadores.

"Que cuenten con todos los servicios, que cuenten también con áreas verdes, que tengan áreas de parques para que tengan esparcimiento los hijos de los trabajadores, es importante resaltar que en esa parte hemos estado trabajando", detalló.