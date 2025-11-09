Itson gestiona presupuesto estatal para el 2026

El Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) proyectó recibir un subsidio estatal de alrededor de 620 millones de pesos para el ejercicio del año entrante y están a la espera de una reunión en la Secretaría de Hacienda del estado para llegar a los últimos acuerdos en el tema presupuestal del 2026, afirmó el rector de la universidad, Jesús Héctor Hernández López.

El académico detalló que de acuerdo a los propios cálculos del Itson, se estima un presupuesto estatal de entre los 615 y 620 millones de pesos para el año entrante, sin embargo, primero debe analizarse el presupuesto asignado por la federación y cuánto será el porcentaje de aportación estatal.

"Esperamos entre 615 y 620 millones de acuerdo a nuestros propios cálculos, pero lógicamente habrá que ver cuáles son los recursos de los recursos que asigne la federación, de acuerdo al porcentaje de aportación estatal, vendrá el subsidio estatal".

BUSCAN REUNIÓN EN SECRETARÍA DE HACIENDA

Señaló que ya se ingresó un oficio en el que se solicitó una reunión con el titular de la Secretaría de Hacienda en el estado, con lo que se avanzará en el tema y permitirá dar más certeza con respecto a los recursos estatales.

"En el 2026 son los tiempos y estamos gestionando en el dos vías que son el recurso federal y gestionar el recurso estatal, estamos solicitando reunión con el Secretario de Haciendo para ver el presupuesto del Itson en el 2026 por parte del estado que ya también mandamos un oficio, el gobernador está enterado que estamos solicitando esta reunión con el Secretario de Hacienda para ya llegar a los últimos acuerdos que permiten que la universidad tenga certeza con respecto al recurso ordinario estatal".

SE CUMPLE CON PRESUPUESTO 2025

Con respecto al presupuesto que se ejerce este año, Hernández López reconoció que se tiene una buena comunicación con el estado y la federación, lo que permite que fluya el recurso y se espera cerrar el año con el cumplimiento al 100 por ciento de lo acordado.

"En cuanto al presupuesto 2025, estamos en la gestión de que se cumpla lo suscrito, vamos bien, podemos decir que hay buena comunicación con la federación y con el estado y que está fluyendo el recurso, no creemos que este año vaya a ser una excepción comparándonos con el 24 y el 23, en el que se cumplió totalmente con el 100 por ciento".

El presupuesto ha sido utilizado para infraestructura, equipamiento, laboratorios, entre otros, además que se busca avanzar en la certeza laboral de los trabajadores del Itson.