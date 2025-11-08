Avanza construcción de auditorio al aire libre en la Laguna de Náinari

Durante un recorrido por el área de la Laguna de Náinari, el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano dio a conocer que se llevan óptimos avances en la construcción del auditorio al aire libre, que estará ubicado cerca del reconocido Discóbolo.

Adelantó que los trabajos incluyen cerrar el paso a los vehículos, para que la zona sea solo para peatones, además de que el auditorio contará con techo para proteger del sol a los asistentes, salvo el área escénica, que estará al aire libre con la "Novia de Cajeme", de fondo.

"Se construye un auditorio abierto en la Laguna de Náinari, se hará una explanada, se va a cerrar a los vehículos para que sea solo para peatones, se va a hacer una zona de gradas hacia la Laguna, tipo anfiteatro griego, va a tener un techo para el sol, pero la parte escénica quedará totalmente abierta, los espectáculos tendrán de fondo la Laguna, no hay otra igual en el noroeste del país, es una maravilla", dijo.

Destacó la importancia que tiene esta área de esparcimiento familiar, tanto para los cajemenses, como en el sur del estado de Sonora.

"Es el centro más importante de convivencia y esparcimiento del sur de Sonora, esto va a ser muy importante, va a ser un atractivo turístico que puede contribuir a la economía de nuestro municipio", comentó.

También se llevan a cabo trabajos para modernizar el Parque Infantil Ostimuri.