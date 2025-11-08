  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 8 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Avanza construcción de auditorio al aire libre en la Laguna de Náinari

El alcalde Javier Lamarque Cano realizó un recorrido para supervisar los trabajos

Nov. 08, 2025
Avanza construcción de auditorio al aire libre en la Laguna de Náinari

Durante un recorrido por el área de la Laguna de Náinari, el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano dio a conocer que se llevan óptimos avances en la construcción del auditorio al aire libre, que estará ubicado cerca del reconocido Discóbolo.

Adelantó que los trabajos incluyen cerrar el paso a los vehículos, para que la zona sea solo para peatones, además de que el auditorio contará con techo para proteger del sol a los asistentes, salvo el área escénica, que estará al aire libre con la "Novia de Cajeme", de fondo.

imagen-cuerpo

"Se construye un auditorio abierto en la Laguna de Náinari, se hará una explanada, se va a cerrar a los vehículos para que sea solo para peatones, se va a hacer una zona de gradas hacia la Laguna, tipo anfiteatro griego, va a tener un techo para el sol, pero la parte escénica quedará totalmente abierta, los espectáculos tendrán de fondo la Laguna, no hay otra igual en el noroeste del país, es una maravilla", dijo.

Destacó la importancia que tiene esta área de esparcimiento familiar, tanto para los cajemenses, como en el sur del estado de Sonora.

"Es el centro más importante de convivencia y esparcimiento del sur de Sonora, esto va a ser muy importante, va a ser un atractivo turístico que puede contribuir a la economía de nuestro municipio", comentó.

También se llevan a cabo trabajos para modernizar el Parque Infantil Ostimuri.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Adolescentes acuden a Encuentro Vocacional en el Seminario de Ciudad Obregón
Ciudad Obregón

Adolescentes acuden a Encuentro Vocacional en el Seminario de Ciudad Obregón

Noviembre 08, 2025

Buscan descubrir el llamado que Dios tiene para ellos, conociendo cómo es el día a día de un seminarista

Piden limpieza en parque de Urbi Villa del Rey
Ciudad Obregón

Piden limpieza en parque de Urbi Villa del Rey

Noviembre 08, 2025

Temen vecinos de este fraccionamiento que haya un posible foco de infección

Doctor Vagón llegará pronto a Ciudad Obregón; esta es la fecha y ubicación
Ciudad Obregón

Doctor Vagón llegará pronto a Ciudad Obregón; esta es la fecha y ubicación

Noviembre 08, 2025

Brindará servicios gratuitos a la población, como salud integral para la mujer, atención al paciente con diabetes, salud visual, entre otros