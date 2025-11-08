Adolescentes acuden a Encuentro Vocacional en el Seminario de Ciudad Obregón

Un total de ocho varones de 13 años a 16 años asistieron hoy al primer Encuentro Vocacional de este Ciclo Escolar que se lleva a cabo en las instalaciones del Seminario Diocesano de Ciudad Obregón, con el objetivo de descubrir el llamado que Dios tiene para cada uno de ellos.

¿QUÉ ACTIVIDADES SE REALIZARON EN EL ENCUENTRO VOCACIONAL?

Durante el Encuentro Vocacional realizaran distintas actividades para conocer cómo es la vida de aquellas personas que se preparan para ser sacerdotes en la Iglesia Católica.

Jesús Octavio Cambustón Mendívil, coordinador de la Pastoral Vocacional Interna del Seminario, explicó que, a diferencia de otras ediciones, este evento se realiza en 2 etapas. La primer de ellas enfocada en adolescentes, mientras que la segunda será los días 23 y 24 de noviembre, estando enfocada en jóvenes de los 16 años en adelante.

Recordó a los jóvenes que un encuentro de este tipo es una oportunidad para reflexionar cuál es el llamado que Dios tiene para quienes participan, dentro de la Iglesia Católica, pues existen distintas vocaciones como el sacerdocio, la vida religiosa y el matrimonio.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO Y LA ORGANIZACIÓN DEL ENCUENTRO VOCACIONAL?

"Un Encuentro Vocacional es la forma en que el Seminario busca dar un acompañamiento gratuito a jóvenes varones que muestran inquietud o curiosidad hacia la vocación del sacerdocio. A partir de este Ciclo Escolar se manejará de distinta forma para una atención más personalizada", mencionó.

Cabe señalar que actualmente se encuentran más de 30 jóvenes estudiando dentro del Seminario Diocesano de Ciudad Obregón.

Este mes se realizarán distintas actividades en el marco del 64 aniversario del Seminario.