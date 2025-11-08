  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 8 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Adolescentes acuden a Encuentro Vocacional en el Seminario de Ciudad Obregón

Buscan descubrir el llamado que Dios tiene para ellos, conociendo cómo es el día a día de un seminarista

Nov. 08, 2025
Adolescentes acuden a Encuentro Vocacional en el Seminario de Ciudad Obregón

Un total de ocho varones de 13 años a 16 años asistieron hoy al primer Encuentro Vocacional de este Ciclo Escolar que se lleva a cabo en las instalaciones del Seminario Diocesano de Ciudad Obregón, con el objetivo de descubrir el llamado que Dios tiene para cada uno de ellos.

¿QUÉ ACTIVIDADES SE REALIZARON EN EL ENCUENTRO VOCACIONAL?

Durante el Encuentro Vocacional realizaran distintas actividades para conocer cómo es la vida de aquellas personas que se preparan para ser sacerdotes en la Iglesia Católica.

Jesús Octavio Cambustón Mendívil, coordinador de la Pastoral Vocacional Interna del Seminario, explicó que, a diferencia de otras ediciones, este evento se realiza en 2 etapas. La primer de ellas enfocada en adolescentes, mientras que la segunda será los días 23 y 24 de noviembre, estando enfocada en jóvenes de los 16 años en adelante.

imagen-cuerpo

Recordó a los jóvenes que un encuentro de este tipo es una oportunidad para reflexionar cuál es el llamado que Dios tiene para quienes participan, dentro de la Iglesia Católica, pues existen distintas vocaciones como el sacerdocio, la vida religiosa y el matrimonio.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO Y LA ORGANIZACIÓN DEL ENCUENTRO VOCACIONAL?

"Un Encuentro Vocacional es la forma en que el Seminario busca dar un acompañamiento gratuito a jóvenes varones que muestran inquietud o curiosidad hacia la vocación del sacerdocio. A partir de este Ciclo Escolar se manejará de distinta forma para una atención más personalizada", mencionó.

Cabe señalar que actualmente se encuentran más de 30 jóvenes estudiando dentro del Seminario Diocesano de Ciudad Obregón.

Este mes se realizarán distintas actividades en el marco del 64 aniversario del Seminario.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Avanza construcción de auditorio al aire libre en Laguna de Náinari
Ciudad Obregón

Avanza construcción de auditorio al aire libre en Laguna de Náinari

Noviembre 08, 2025

El alcalde Javier Lamarque Cano realizó un recorrido para supervisar los trabajos

Piden limpieza en parque de Urbi Villa del Rey
Ciudad Obregón

Piden limpieza en parque de Urbi Villa del Rey

Noviembre 08, 2025

Temen vecinos de este fraccionamiento que haya un posible foco de infección

Doctor Vagón llegará pronto a Ciudad Obregón; esta es la fecha y ubicación
Ciudad Obregón

Doctor Vagón llegará pronto a Ciudad Obregón; esta es la fecha y ubicación

Noviembre 08, 2025

Brindará servicios gratuitos a la población, como salud integral para la mujer, atención al paciente con diabetes, salud visual, entre otros