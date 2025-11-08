Doctor Vagón llegará pronto a Ciudad Obregón; esta es la fecha y ubicación

Atención médica gratuita brindará el Doctor Vagón a la población de Cajeme durante su recorrido por el territorio, por lo que se realiza una invitación a las familias, de manera que aprovechen estos servicios.

El también llamado Tren de la Salud, de Grupo México, se instalará del 10 al 14 de noviembre, en calle Sufragio Efectivo esquina con avenida Ignacio Zaragoza, en la colonia Centro de Ciudad Obregón, donde se entregarán 500 fichas diarias a partir de las 6:00 de la mañana.

¿QUÉ SERVICIOS OFRECE DOCTOR VAGÓN EN CAJEME?

Como parte de su labor social, se ofrecerá una función de cine gratuita a las 19:00 horas. Cabe señalar que, durante sus 3 visitas anteriores a Ciudad Obregón, Doctor Vagón ha brindado atención a 4 mil 737 pacientes y entregado 6 mil 551 medicamentos gratuitos, beneficiando a cientos de familias del municipio.

Habrá consultas de especialidad relacionadas a la atención de la salud integral para la mujer, atención al paciente con diabetes, salud visual, soluciones auditivas, rehabilitación física y quiropráctica, nutrición y planificación familiar.

También se llevarán a cabo estudios de laboratorio, adaptación de anteojos y auxiliares auditivos, con la entrega gratuita de todos los medicamentos recetados.

¿CUÁL HA SIDO EL IMPACTO DEL PROGRAMA DOCTOR VAGÓN EN SONORA?

Con el respaldo de la infraestructura ferroviaria de Grupo México Transportes, el programa Doctor Vagón recorre el estado de Sonora, y hasta el momento ha otorgado más de 59 mil consultas médicas.

Se han entregado más de 70 mil medicamentos en el estado de Sonora por parte de Doctor Vagón.