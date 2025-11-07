Denuncian intento de Capufe de "encerrar" a residentes

Autoridades ejidales del ejido Fundición denunciaron el intento de Caminos y Puentes Federales (Capufe) por "encerrarlos", al cerrar el paso vehicular por la salida natural del ejido, ubicada en el kilómetro 15 de la carretera federal, la cual viene marcada en la carpeta básica ejidal, tema que se deberá atacar por la vía legal, pues ya en 1994 se logró obtener un amparo contra el cierre de la brecha ubicada en ese sector, por no haber vías alternas a la caseta de cobro de Fundición.

Pedro Enrique Robles Castillo, presidente del ejido Fundición, dijo que Capufe primero instaló un cerco con postes de concreto y alambres de púas paralelo a la carretera federal 15 donde se ubica la mencionada salida; posteriormente pusieron una valla metálica y cavaron una zanja, con la intención de que no pudieran salir por ahí y obligarlos a pasar por la caseta de cobro; pero al darse cuenta que los ejidatarios, haciendo uso de su derecho federal, "tumbaron" el cerco y rellenaron la zanja, mandaron soldar la valla, que originalmente tenía sólo tornillos.

La situación es que la dependencia federal, que presuntamente tiene concesionada la carretera y maneja las casetas, pretende que todos pasen por estas sin excepción; sin embargo, hay muchos residentes de 18 comunidades aledañas al arroyo Cocoraque, muchos de los cuales cuentan con vehículos de procedencia extranjera que no son sujetos de conseguir el engomado que Capufe entrega para cruzar sin pagar el peaje, por lo que tienen que buscar alternativas, expresó.

Algunos trabajan en granjas o en las empresas situadas cerca de la carretera, y tienen que movilizarse a diario en sus unidades, por lo que para ellos no es opción tener que pagar la caseta cada vez que pasen, afirmó.

Según Capufe, los ejidatarios cobran cuotas a quienes cruzan por la breca, pero lo cierto es que sí hay un compañero a la entrada de esta, a quien algunos ciudadanos le dan cooperación, que se utiliza para dar mantenimiento a dicho camino, el cual se encuentra en malas condiciones, comentó.

Junto con el delegado ejidal Gilberto Lizárraga, señaló que Capufe está construyendo un muro de concreto con roca, de alrededor de un metro de altura por 30 centímetros de espesor, en el lugar donde está la salida de los terrenos propiedad de la tribu mayo, y posteriormente harán lo propio en el sitio donde está el acceso propiedad del ejido Fundición, acción que están tratando de frenar, porque además de cerrar el paso a los miembros de las comunidades aledañas, constituye un grave riesgo de muerte para los ocupantes de vehículos que se accidenten saliendo de la carretera y se estrellen con la citada pared.