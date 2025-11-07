  • 24° C
Ciudad Obregón

SEC limpia escuela Centauro del Norte, en Cajeme, para evitar propagación del dengue

Las autoridades acudieron a trabajar el plantel para mitigar la presencia de mosco, ante el aumento de casos en el municipio

Nov. 07, 2025
Además del personal de la secretaría, la dependencia estatal informó que acudiría también personal del Ayuntamiento.

Personal de fumigación y limpieza acudió a la Escuela Primaria Centauro del Norte a retirar maleza, basura y agua encharcada, informó la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), luego de un presunto caso de dengue entre la comunidad escolar.

La dependencia estatal informó que las clases se suspendieron el 6 y 7 de noviembre para que el personal pudiera retirar la maleza y basura que pudiera servir como reservorio del mosco transmisor del dengue, además que se fumigaría para prevenir.

Este viernes la escuela se encontraba sin clases y solo había personal de limpieza, aunque todavía quedaba mucha maleza y agua encharcada a un costado de los salones.

YA SE HABÍA REPORTADO 

Gabriela Velázquez, madre de familia de uno de los niños del turno vespertino, dijo que ella reportó el charco desde finales de septiembre, pero no se ha acudido a resolver el problema, el cual sirve para que los moscos puedan reproducirse.

Agregó que la maleza también abona a que los moscos se reproduzcan en el interior del plantel, por lo que urgió a que se resuelva esa problemática.

La escuela se encuentra anclada en medio de la comunidad, por lo que vecinos y padres de familia resaltaron la importancia de que retire la maleza y se fumigue debidamente.

Francisco Minjares
Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


