Ciudad Obregón

Protección Civil suspende Importaciones Gabenci en Ciudad Obregón por medidas de seguridad

La sombra de la tragedia de Waldo's en Hermosillo se extiende hasta Cajeme, con el cierre de una de las tiendas más emblemáticas del municipio

Nov. 07, 2025
Tras el fatal incendio que cobró 24 vidas en Hermosillo, las autoridades han ordenado la suspensión de una de las tiendas más emblemáticas del centro de Ciudad Obregón
El devastador incendio ocurrido el pasado 1 de noviembre en la tienda Waldo's de Hermosillo no solo ha conmocionado a Sonora, sino que ha activado un operativo de seguridad a lo largo y ancho del estado. Como consecuencia directa de esta tragedia, Protección Civil ha ordenado la suspensión inmediata de actividades de la emblemática tienda Importaciones Gabenci, ubicada calle 5 de Febrero y Guerrero, en pleno corazón de Ciudad Obregón, dedicada a la venta de artículos variados, como limpieza, plásticos pero sobre todo, decorativos.

Según los empleados que se encontraban en el lugar, la medida tomada fue con base en la falta de salida de emergencia, pero una vez, cumpliendo con ese requisito, reanudarán labores.

Esta decisión no es aislada, pues forma parte de un operativo estatal masivo que busca revisar minuciosamente las instalaciones de comercios locales. El objetivo es claro y urgente, verificar que cada establecimiento cuente con todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar el bienestar de los consumidores y evitar que una desgracia como la de Hermosillo vuelva a suceder.

LA CIFRA DOLOROSA QUE AUMENTA: 24 VIDAS PERDIDAS

El día 6 de noviembre, a través de su cuenta oficial en la red social "X", el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, informó que, luego de seis días de lucha por su vida, falleció el señor Marco Segundo Reyes, de 81 años de edad.

Su deceso, resultado de las graves complicaciones derivadas de las quemaduras sufridas en el incendio, eleva el número final de fallecidos a 24 personas. Entre las víctimas de este siniestro se encontraban adultos mayores, mujeres embarazadas y niños, un panorama que ha dejado una profunda huella de dolor en la comunidad. El mandatario estatal expresó: "A sus familiares y amigos les expreso mis más sinceras condolencias y les reitero que cuentan con todo el apoyo y acompañamiento de mi gobierno en estos momentos tan difíciles".

Este hecho reafirma la urgencia de las acciones emprendidas por las autoridades, demostrando que la seguridad en los locales comerciales es un asunto de vida o muerte.

Iván Fraijo
Iván Fraijo

Como maestro en Marketing Digital, me especializo en el análisis de tendencias de comunicación y tecnología para crear estrategias efectivas. Mi objetivo es conectar contenido de valor con la audiencia correcta, traduciendo la innovación tecnológica en mensajes claros y persuasivos que impulsen el crecimiento y generen un impacto significativo.

