Protección Civil suspende Importaciones Gabenci en Ciudad Obregón por medidas de seguridad

El devastador incendio ocurrido el pasado 1 de noviembre en la tienda Waldo's de Hermosillo no solo ha conmocionado a Sonora, sino que ha activado un operativo de seguridad a lo largo y ancho del estado. Como consecuencia directa de esta tragedia, Protección Civil ha ordenado la suspensión inmediata de actividades de la emblemática tienda Importaciones Gabenci, ubicada calle 5 de Febrero y Guerrero, en pleno corazón de Ciudad Obregón, dedicada a la venta de artículos variados, como limpieza, plásticos pero sobre todo, decorativos.

Según los empleados que se encontraban en el lugar, la medida tomada fue con base en la falta de salida de emergencia, pero una vez, cumpliendo con ese requisito, reanudarán labores.

Esta decisión no es aislada, pues forma parte de un operativo estatal masivo que busca revisar minuciosamente las instalaciones de comercios locales. El objetivo es claro y urgente, verificar que cada establecimiento cuente con todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar el bienestar de los consumidores y evitar que una desgracia como la de Hermosillo vuelva a suceder.

LA CIFRA DOLOROSA QUE AUMENTA: 24 VIDAS PERDIDAS

El día 6 de noviembre, a través de su cuenta oficial en la red social "X", el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, informó que, luego de seis días de lucha por su vida, falleció el señor Marco Segundo Reyes, de 81 años de edad.

Recibo con profunda tristeza la noticia del fallecimiento del señor Marco, quien desafortunadamente perdió la vida a causa de las complicaciones derivadas de las quemaduras sufridas en el lamentable suceso en el Waldo´s ocurrida hace unos días en Hermosillo.



Su deceso, resultado de las graves complicaciones derivadas de las quemaduras sufridas en el incendio, eleva el número final de fallecidos a 24 personas. Entre las víctimas de este siniestro se encontraban adultos mayores, mujeres embarazadas y niños, un panorama que ha dejado una profunda huella de dolor en la comunidad. El mandatario estatal expresó: "A sus familiares y amigos les expreso mis más sinceras condolencias y les reitero que cuentan con todo el apoyo y acompañamiento de mi gobierno en estos momentos tan difíciles".

Este hecho reafirma la urgencia de las acciones emprendidas por las autoridades, demostrando que la seguridad en los locales comerciales es un asunto de vida o muerte.