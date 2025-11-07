ExpoFest Cajeme 2025: ¿Qué artistas no serán reprogramados y cómo pedir reembolso?

La organización de la ExpoFest Cajeme 2025 informó que algunos de los eventos programados para este fin de semana no podrán ser reprogramados, tras el cambio de fechas de la feria que ahora se realizará del 14 al 30 de noviembre, en muestra de solidaridad con la ciudadanía de Hermosillo, tras la tragedia ocurrida el pasado 1 de agosto.

A través de un comunicado oficial, GOES y Promonorte anunciaron que las presentaciones de La Brissa y Alán Arrieta, Mike Salazar, Octubre Doce y Gaby Mendoza quedaron canceladas definitivamente, debido al ajuste de calendario y a los compromisos previamente agendados por los artistas.

La única presentación originalmente prevista para este primer fin de semana que sí logró reprogramarse es la del grupo Edición Especial, que se presentará el próximo 30 de noviembre, durante el cierre de la feria. Sobre la presentación de Matisse no se ha informado algo al respecto.

ASÍ SERÁ LA DEVOLUCIÓN PARA QUIENES COMPRARON BOLETOS

Asimismo, los organizadores informaron que se habilitará el proceso de devolución de boletos a partir del miércoles 12 de noviembre.

Las compras en línea serán reembolsadas automáticamente a la cuenta utilizada en la transacción.

Las compras en efectivo podrán solicitar la devolución directamente en el punto de venta donde fueron adquiridos los boletos.

El cambio de fechas fue determinado por el Gobierno Municipal de Cajeme, como un gesto de empatía y respeto hacia las familias afectadas por el lamentable suceso en Hermosillo