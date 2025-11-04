ExpoFest Cajeme 2025: ¿Qué artistas se iban a presentar el primer fin de semana?

En solidaridad con los trágicos sucesos ocurridos en Hermosillo el pasado fin de semana, el gobierno municipal de Cajeme informó un ajuste en el calendario de la ExpoFest, que originalmente estaba programada para iniciar este viernes 7 de noviembre.

Según lo comunicado, el evento comenzará finalmente el viernes 14 de noviembre y se extenderá hasta el 30 del mismo mes, manteniendo su duración de tres fines de semana, aunque con una semana de retraso.

A través de un comunicado, se indicó que próximamente se anunciará la nueva programación de los artistas que estaban previstos para la primera fecha, aunque no se proporcionaron más detalles ni se especificó qué sucederá con el reembolso de las entradas ya adquiridas.

¿QUÉ ARTISTAS SE IBAN A PRESENTAR ESTE FIN DE SEMANA?

Según el calendario oficial de la ExpoFest Cajeme, para el viernes 7 de noviembre estaba prevista la actuación del grupo " Matisse" en el Teatro del Pueblo y del comediante " Mike Salazar" en el Auditorio de las Estrellas.

El sábado 8, la programación original incluía al grupo Edición Especial en el Teatro del Pueblo y al dueto " Octubre Doce" en el Auditorio, mientras que para el domingo 9 se habían anunciado uno de los bailes más esperados, con " La Brissa" , " Alan Arrieta" y " Los Pikadientes de Caborca" en el Teatro del Pueblo, y el comediante "Gaby Mendoza" en el Auditorio.

Hasta el momento, no se ha confirmado si estas presentaciones se reprogramarán para el fin de semana del 28 al 30 de noviembre o si algunos artistas tendrán que ser sustituidos debido a ajustes en su agenda.

Las cuentas oficiales de los artistas aún no han emitido comentarios sobre los cambios ni sobre nuevas fechas, por lo que se deberá esperar a que los organizadores ofrezcan más detalles en los próximos días.