Vendedores ambulantes del centro de Ciudad Obregón no deben tener cilindros de gas

Además de las inspecciones que se realizan año con año para verificar que los establecimientos comerciales cumplan con todos los requerimientos para operar de manera segura, Protección Civil Municipal de Cajeme realiza recorridos para vigilar que los negocios ambulantes de comida que se encuentran en el centro no usen cilindros de gas, pues esto resulta peligroso.

En cambio, deben de utilizar boyas, que son más pequeñas y reducen el cúmulo de gas, explicó el coordinador de la dependencia, Francisco Mendoza Calderón.

"Los negocios de este tipo que se encuentran en el primer cuadro de la ciudad deben de tener boyas, en cuanto a los de otras ubicaciones, sus cilindros tienen que tener manguera de alta presión y hacemos la revisión para cuidar que no tengan fugas y se encuentren en buen estado", mencionó.

Actualmente, en el centro de la ciudad pueden observarse algunos negocios que incumplen con este requerimiento, siendo uno de ellos un puesto de comida rápida en las calles Galeana y 5 de Febrero.

También se puede observar un cilindro por la calle Galeana y Sinaloa, en un negocio de comida.

Mendoza Calderón explicó que siguen los recorridos por los establecimientos comerciales; recientemente, personal de Protección Civil Municipal suspendió el servicio en las siete tiendas Waldo's de Cajeme, por "denuncias" que recibió la dependencia.

SE INSTALARÁN MÁS NEGOCIOS

Cabe señalar que en el último bimestre del año se instalan más negocios de alimentos en el municipio, pues por la temporada venden churros, champurrado, entre otros productos calientes, por lo que hay un mayor riesgo de incidentes, en caso de que no cumplan con las normativas,

Ramiro Favela, titular de Inspección y Vigilancia, informó que ya empezaron a operar 7 negocios de venta de churros desde el mes de octubre.

Recientemente, Protección Civil Municipal dio a conocer que este año se han realizado más de 600 inspecciones en negocios.