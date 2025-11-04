  • 24° C
Ciudad Obregón

Seminario de Ciudad Obregón cumplirá su 64 aniversario; estas son las actividades que realizará este mes

Las actividades se realizarán del 5 al 27 de noviembre, e invitan a toda la comunidad a participar en los diferentes eventos

Nov. 04, 2025
El Seminario Diocesano de Ciudad Obregón  llevará a cabo una serie de actividades durante el transcurso de este mes, en el marco de su 64 aniversario, el cual cumplirá el día 20 de noviembre; entre las actividades se incluye un concierto y dos encuentros vocacionales para jóvenes que se interesen por conocer cómo es la vida de un seminarista.

ACTIVIDADES

Las actividades comenzarán a partir de este 5 de noviembre, con una jornada de ayuno y oración por las vocaciones, mientras que el día 6 se llevará a cabo la Hora Santa en la comisaría de Pueblo Yaqui. Por otro lado, el día 8 iniciará el primer Encuentro Vocacional de este Ciclo Escolar, el cual está dirigido a adolescentes de los 13 a los 16 años, por lo que se extiende la invitación a las personas que tengan inquietud por la vocación sacerdotal.

imagen-cuerpo

El día 13 de noviembre habrá Hora Santa en la colonia Villa Bonita y posteriormente, el 15, tendrá lugar un concierto vocacional, mientras que el 20 de noviembre se tiene programada una Hora Santa en Catedral y del 22 al 23 se realizará un Encuentro Vocacional para personas de los 16 a los 18 años.

La agenda finalizará el día 27 de noviembre, con una Hora Santa en Cristo Redentor.

"Este mes celebramos con alegría y gratitud los 64 años del Seminario Diocesano de Ciudad Obregón, lugar donde se forman los futuros pastores de nuestra Diócesis", comunicó el Seminario, el cual extendió su invitación a la comunidad para que participe en las actividades.

En los próximos días se compartirá más información.

Desde su fundación en 1961, el Seminario de Ciudad Obregón ha formado a futuros sacerdotes que han servido en las distintas parroquias de la Diócesis de Ciudad Obregón. Actualmente, hay más de 30 seminaristas que cursan sus estudios.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

