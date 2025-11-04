Seminario de Ciudad Obregón cumplirá su 64 aniversario; estas son las actividades que realizará este mes

El Seminario Diocesano de Ciudad Obregón llevará a cabo una serie de actividades durante el transcurso de este mes, en el marco de su 64 aniversario, el cual cumplirá el día 20 de noviembre; entre las actividades se incluye un concierto y dos encuentros vocacionales para jóvenes que se interesen por conocer cómo es la vida de un seminarista.

ACTIVIDADES

Las actividades comenzarán a partir de este 5 de noviembre, con una jornada de ayuno y oración por las vocaciones, mientras que el día 6 se llevará a cabo la Hora Santa en la comisaría de Pueblo Yaqui. Por otro lado, el día 8 iniciará el primer Encuentro Vocacional de este Ciclo Escolar, el cual está dirigido a adolescentes de los 13 a los 16 años, por lo que se extiende la invitación a las personas que tengan inquietud por la vocación sacerdotal.

El día 13 de noviembre habrá Hora Santa en la colonia Villa Bonita y posteriormente, el 15, tendrá lugar un concierto vocacional, mientras que el 20 de noviembre se tiene programada una Hora Santa en Catedral y del 22 al 23 se realizará un Encuentro Vocacional para personas de los 16 a los 18 años.

La agenda finalizará el día 27 de noviembre, con una Hora Santa en Cristo Redentor.

"Este mes celebramos con alegría y gratitud los 64 años del Seminario Diocesano de Ciudad Obregón, lugar donde se forman los futuros pastores de nuestra Diócesis", comunicó el Seminario, el cual extendió su invitación a la comunidad para que participe en las actividades.

En los próximos días se compartirá más información.

Desde su fundación en 1961, el Seminario de Ciudad Obregón ha formado a futuros sacerdotes que han servido en las distintas parroquias de la Diócesis de Ciudad Obregón. Actualmente, hay más de 30 seminaristas que cursan sus estudios.