  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 4 De Noviembre Del 2025
Ciudad Obregón

Cobach Obregón 1 prepara festejos del 50 aniversario

La institución educativa realiza los preparativos para la conmemoración del aniversario de su fundación

Nov. 04, 2025
Se invitará a las autoridades, egresados y estudiantes para que participen en los festejos
El próximo año celebrará su 50 aniversario el Cobach Obregón 1 y se realizan los preparativos para conmemorar la fecha, buscando a los egresados y armando un programa, informó el director del plantel, Víctor Castelo López.

El plantel Obregón 1 se fundó el 13 de septiembre de 1976 y se realizarán diferentes actividades conmemorativas, las cuales ya se encuentran preparando en "la recta final".

"En septiembre de 1976 nace nuestro plantel, un año después de que se crea el Colegio de Bachilleres a nivel estatal en septiembre de 1975 y estamos entrando en la recta final de ese 50 aniversario", dijo.

imagen-cuerpo

ANALIZAN ACTIVIDADES 

Explicó que ya se encuentran en reuniones para ver el tema de los festejos del aniversario y trabajando en las actividades, las cuales se darán a conocer próximamente para que la comunidad escolar y egresados se preparen con el debido tiempo.

"Estamos muy entusiasmados con proyectos para festejar, para homenajear, estos 50 años de trabajo y en eso también estamos ya en reuniones con los compañeros, planeando actividades a desarrollar para que sea una conmemoración muy bonita", mencionó.

A lo largo de estas casi cinco décadas, el Cobach Obregón 1 ha formado jóvenes que se convirtieron en profesionistas y miembros activos de la sociedad, quienes  han desempeñado en diferentes áreas.

Llamó a los estudiantes activos a seguirse esforzando para lograr sus metas académicas y a los padres de familia para seguirlos impulsando y apoyando.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


