Javier Lamarque analiza presupuesto para obras de 2026

El alcalde Cajeme, Carlos Javier Lamarque Cano, dio a conocer que sostuvo una reunión de trabajo con funcionarios que integran su gabinete para dar seguimiento a la propuesta del presupuesto de obras para el año 2026.

Destacó que se hace una planificación responsable para que siga el rescate de infraestructura para el bienestar de los cajemenses.

"Planeamos con responsabilidad, para continuar construyendo un Cajeme con más desarrollo, bienestar y mejores oportunidades para todas y todos", adelantó.

Recientemente, Lamarque Cano adelantó que se solicitará al Congreso de Sonora que se apoye a Cajeme con un monto de aproximadamente 575 millones de pesos para el siguiente año, con los cuales se realizarán obras en distintos puntos del municipio que ayuden a solucionar el problema que hay con fugas de agua, así como para rescatar las vialidades que se encuentran en deplorables condiciones.

"Estamos presentando al Congreso de Sonora, para el siguiente año, 575 millones de pesos para obras de drenaje y agua potable, que conlleva, a su vez, las vialidades, porque después de abrirlas para cambiar la infraestructura hay que pavimentar", dijo.

En Cajeme, más de 25 puntos viales se encuentran cerrados por trabajos de rehabilitación que se llevan a cabo, tanto de la infraestructura sanitaria como de la pista de rodamiento. Un sector prioritario en el que se trabaja es la colonia Benito Juárez, en algunos tramos de la calle Zaragoza, pues las calles se encuentran en deplorable estado a causa de las fugas de agua, además de que se inundan durante temporada de lluvias, pues el agua se estanca al no tener salida.

Este año el Ayuntamiento consiguió un crédito de 100 millones de pesos más 50 mdp proporcionados por el Gobierno Estatal para combatir las fugas de agua.