Más de 600 familias contarán con agua potable para diciembre en Cajeme

Más de 600 familias que habitan en las colonias El Rodeo I y III contarán con agua potable y servicio de drenaje en diciembre de este año, pues los trabajos para introducir la red sanitaria llevan óptimos avances; estas obras fueron supervisadas por el alcalde Javier Lamarque Cano, junto con personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano.

El presidente dio a conocer que una amplia superficie ya cuenta con las instalaciones subterráneas de infraestructura hidrosanitaria y la programación de los trabajos seguirán para quedar concluidos antes de que acabe este año.

Con ello, mencionó, se dará respuesta a las necesidades de la comunidad, que por 15 años ha demandado estos servicios.

"Se está introduciendo el agua potable y el drenaje, son 7 mil metros lineales de tubería de agua potable y 7 mil de drenaje, es decir, 7 kilómetros de drenaje y 7 kilómetros de agua, y más de 600 tomas domiciliarias y descargas", expresó.

Además de la tubería necesarias, se instalarán 650 tomas domiciliarias y 650 atarjeas sanitarias.

Destacó que, después de más de 10 años de haber vivido posesionados de predios irregulares, las y los habitantes de estos asentamientos, primero se vieron beneficiados por el Ayuntamiento con la regularización de la tenencia de la tierra y la incorporación a la traza urbana.

Posteriormente recibieron, de forma gratuita, las cartas de asignación de lotes con las que obtuvieron certeza jurídica de los terrenos donde edificaron sus viviendas, para luego recibir el apoyo con obra de electrificación y construcción de un pozo de agua potable para abastecerles del vital líquido.

Ahora, se benefician con la introducción de 7 mil metros lineales de tubería de agua potable e igual número de líneas de conducción de drenaje sanitario.

En estas obras se aplicará un recurso de 36 millones de pesos en 3 etapas.