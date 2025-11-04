  • 24° C
Recorren fecha para ExpoFest Cajeme 2025 en solidaridad a las víctimas del incendio en Waldo's de Hermosillo

Se llevará a cabo del 14 al 30 de noviembre, informó el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano

Nov. 04, 2025
Recorren fecha para ExpoFest Cajeme 2025 en solidaridad a las víctimas del incendio en Waldos de Hermosillo

En un acto de solidaridad hacia las familias de las víctimas por el incendio ocurrido en la tienda Waldo's de Hermosillo, el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano dio a conocer que se recorrió la fecha para el inicio de la ExpoFest 2025, por lo que será del 14 al 30 de noviembre y no del 7 al 23, como se tenía agendado originalmente.

"Hemos decidido, en solidaridad y respeto a la gente de Hermosillo, por el acontecimiento del sábado pasado, recorrer el inicio de la ExpoFest Cajeme hasta el día 14 de noviembre, es decir, en lugar de empezar el 7 como se tenía programado se recorre hasta el 14 de noviembre. Hemos estado trabajando en los ajustes y en su momento cualquier otro ajuste que resulte se va a dar a conocer. Es un acto de los cajemenses de solidaridad y luto por lo que aconteció en Hermosillo", explicó.

Adelantó que esto no afectará el elenco ni los eventos planificados, pues se tuvo pláticas con los grupos musicales y artistas antes de tomar esta decisión. El alcalde agradeció la comprensión del pueblo de Cajeme, pues se trata de uno de los eventos más esperados, ya que la última Expo que se realizó en Ciudad Obregón fue hace 5 años aproximadamente.

"Estoy seguro de que los cajemenses, como siempre, como gente generosa y sensible, están de acuerdo con esta decisión, sabemos que contamos con su comprensión, no es una cuestión de carácter administrativo", informó.

Adelantó que no habrá cambios importantes, a excepción de algunas modificaciones a las fechas agendadas originalmente para la presentación de eventos.

"No hay cambios grandes, los eventos más importantes se mantienen, yo creo que a más tardar para el martes de la próxima semana se darán a conocer estos ajustes correspondientes, por parte del patronato", dijo.

Agregó que son falsos los rumores de que esta decisión se tomó por baja venta de stands o contratiempos, asegurando que todo se encuentra listo en las instalaciones e incluso se encuentran instalados algunos juegos mecánicos en la explanada de la Expo.

Las 7 tiendas Waldo's en Ciudad Obregón se encuentran suspendidas hasta nuevo aviso, tras lo ocurrido en Hermosillo.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

