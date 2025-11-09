  • 24° C
Entrega aeropuerto de Obregón artículos a fundación

Se entregaron productos de higiene, alimentos y herramientas que pueden ser aprovechados por la población más vulnerable

Nov. 09, 2025
El aeropuerto tiene diferentes artículos que no pueden viajar a bordo de los aviones debido a los protocolos de seguridad

Personal del Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón (Aico) entregó alrededor de mil 700 artículos al Centro de Desarrollo y Fortalecimiento Humano, Casa Betania para su aprovechamiento, informó el administrador del puerto aéreo, Humberto Neri Peregrin.

Entre los artículos que se entregaron se encuentran productos de higiene como desodorante, cremas, pasta dental, gel y shampoo, así como alimentos entre los que figuraron salsas, asientos, miel, mermeladas, refrescos y bebidas enlatadas.

También se hizo entrega de encendedores, pilas A y AA, además de diferentes tipos de herramientas.

Estos productos son los que fueron retenidos al momento en que los pasajeros intentaban abordar los aviones en el Aeropuerto de Ciudad Obregón por estar prohibidos al no cumplir con las normas de seguridad del puerto aéreo.

Todos los productos que son retenidos antes de abordar son donados por el personal del aeropuerto para que las asociaciones civiles beneficien a la población más vulnerable.

Al respecto, la representación legal del Centro de Desarrollo y Fortalecimiento Humano Casa Betel dio fe de los artículos que se le entregaron, al tiempo que señaló que son una asociación sin fines lucrativos que busca dignificar a las personas, al mismo tiempo que les permite tener una vida digna por medio de programas de salud, educación, arte y cultura en las comunidades vulnerables.

A lo largo del año el aeropuerto de Obregón realiza diferentes entregas de este tipo.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


