Realizarán jornada de servicios gratuitos en Plano Oriente

Atención médica y trámites gubernamentales sin costo se brindarán durante la próxima jornada de servicios que se llevará a cabo el 14 de noviembre en la colonia Benito Juárez, por lo que la Secretaría de Bienestar de Cajeme realiza una invitación a la ciudadanía para que aproveche esta oportunidad.

Se trata de la jornada número 19 en el año, dio a conocer el titular de la dependencia, Alejandro Ibarra, quien explicó que el objetivo principal es acercar los servicios a zonas donde hay familias que no pueden recurrir a ellos por su situación económica o por falta de conocimiento.

¿QUÉ SERVICIOS GRATUITOS SE OFRECERÁN EN LA JORNADA?

"Es una jornada con casi 60 servicios gratuitos, del gobierno municipal, estatal y federal. Vamos a estar en la calle Zaragoza, esquina con Lázaro Cárdenas. Es importante que las personas aprovechen estos servicios de salud, también nos da gusto que esta jornada que viene es uniendo esfuerzos con Unison Hermosillo y Obregón", dijo.

Entre los servicios de atención médica con los que se contará se encuentran la vacunación universal, papanicolau y electrocardiogramas por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). También se darán talleres de primeros auxilios por parte de la Universidad de Sonora (Unison), así como atención psicológica, consulta nutricional, médica y toma de signos vitales, entre otros servicios, por parte del Módulo de Salud Municipal.

¿CÓMO PUEDEN INFORMARSE LOS INTERESADOS SOBRE EL EVENTO?

Para mayores informes, las personas interesadas en el evento pueden revisar la página de Facebook Municipio de Cajeme, y Cajeme Secretaría del Bienestar.

Se ha beneficiado a más de 2 mil personas en anteriores jornadas de servicios que se han realizado en diferentes colonias del municipio.