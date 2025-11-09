En pie, evento "Tiros de la O" en Ciudad Obregón

El evento denominado "Tiros de la O", en el que 14 influencers de Ciudad Obregón pelearán por el campeonato en un torneo de Box, sigue en pie; los organizadores dieron a conocer que este se llevará a cabo el 29 de noviembre a las 19:00 horas en el Gimnasio Municipal de Cajeme y habrá 7 peleas por parte de personas reconocidas, entre ellas 2 payasos.

El influencer "El Sánchez", del grupo organizador de este evento, informó que quienes deseen asistir a la pelea ya pueden adquirir sus boletos en el sitio web www.obsonticket.com, o bien ingresar a la página de Instagram Elsánchez 20265 para ver los puntos de venta físicos en los que se pueden adquirir las entradas.

UN EVENTO CON CAUSA

En distintas ocasiones, el integrante del grupo organizador de este evento ha mencionado que este tiene una causa detrás, pues con lo recaudado será destinado al Luchatón.

INFLUENCERS QUE PARTICIPARÁN

Las 7 peleas están conformadas por los payasos Chuyin y Kikiny, conocidos por presentarse en el transporte público y espacios abiertos para divertir a los cajemenses, así como por el Huicho contra el Patrón Sonorense, Ana Castelan contra Luisa Quijano, el Topo Félix contra José Ortiz, Gaino contra Cholo 99, Boozgang contra Hesh, y Laisha Cruz, que se enfrentará a Deyna Jael.

El evento fue avalado por el Instituto Cajemense de la Juventud y se espera una considerable afluencia de personas.

"Tiros de la O" se encuentra inspirado en el evento internacional La Velada del Año, en la que influencers participan en un torneo de Box.