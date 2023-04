Pueden quejarse de los patrones en Seguro Social

El funcionario laboral dijo que es obligación de los patrones registrar a los trabajadores en el IMSS desde el primer día que estos comienzan a laborar, porque así lo establece la Ley Federal del Trabajo, y porque se debe prevenir ante los riesgos de trabajo de manera que, si la empresa incumple y se llegara a registrar un accidente, se le aplicarían las sanciones correspondientes.

Señaló que cualquier trabajador que tenga duda acerca de si el patrón está o no cumpliendo con esta obligación, debe acudir a la subdelegación del IMSS a corroborarlo, y si descubre que no está registrado o fue dado de baja, puede ir a la Delegación del Trabajo o Junta de Conciliación y Arbitraje, situadas en la calle Sinaloa entre No Reelección y Guerrero, a poner su queja o denuncia correspondiente.

BUEN NIVEL DE CUMPLIMIENTO