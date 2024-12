Protección Civil de Cajeme: Riesgoso, comprar fuegos artificiales por Internet

Adquirir pirotecnia en otros municipios o por Internet para introducirla a Cajeme es una actividad que puede resultar riesgosa, pues además de se aplican sanciones por su uso y venta en Ciudad Obregón, no hay forma de saber si la cantidad de pólvora está regulada correctamente.

Francisco Mendoza Calderón, coordinador de Protección Civil Municipal, explicó que, como está prohibido el uso de estos productos, esta dependencia ya no revisa su contenido, por lo que, al recurrir a fuegos artificiales procedentes de otras partes, las personas se exponen a posibles accidentes, que pueden escalar a un mayor grado.

"El llamado es que no compren pirotecnia ni en otro municipio ni por Internet, porque no saben los que les están vendiendo, como nosotros ya no damos permiso, ya no los regulamos y pueden venderles artefactos muy corrientes o mal hechos, con mucha cantidad de pólvora, que pueden poner en riesgo, sobre todo a los menores", dijo.

En cuanto a ventas clandestinas de fuegos artificiales, el coordinador de Protección Civil Municipal dio a conocer que no se han detectado puestos hasta el momento, ni tiendas en donde se ofrezcan estos productos.

Reiteró el llamado para que, en caso de que los ciudadanos vean puestos de venta de este tipo de productos, hagan la denuncia ante el número de emergencia 911, pues en Cajeme se aplican sanciones a quienes vendan o usen fuegos artificiales, además de que se decomisará la mercancía a los vendedores.

Protección Civil pide manejar con precaución y tener cuidado con las luces navideñas, para evitar posibles accidentes en hogares durante el mes de diciembre.