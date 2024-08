Prohibido pescar en la Laguna del Náinari: Promotora Inmobiliaria

Tras un reciente caso de una persona que quiso pescar en las aguas de la Laguna de Náinari, la titular de la Promotora Inmobiliaria, Adriana Isabel López Contreras, reiteró el llamado a los ciudadanos para que eviten esta práctica, al estar prohibida en la también llamada "Novia de Cajeme".

Detalló que en este caso particular, la persona no mostraba tener conocimiento de que solamente está permitida la pesca deportiva, que consiste en capturar al pez y posteriormente devolverlo a las aguas. Una vez que se detectó la situación, personal que se encarga de vigilar este espacio familiar se acercó al responsable y tras darle indicaciones, este se retiró sin problemas, por lo que no escaló a mayor gravedad.

"Tenemos mucha colaboración con un grupo de personas que son amantes de la pesca deportiva, ellos en ocasiones fungen hasta como vigilantes, es decir, nos hacen llegar los reportes cuando ven algo incorrecto. Hace unos meses hubo un caso de pesca no deportiva, se habló con la persona y no pasó a mayores", dijo.

CUIDAN LA FAUNA DEL LUGAR

López Contreras recordó que se debe de cuidar a la fauna que habita en este espacio familiar, y recordó que se tiene vigilancia durante las 24 horas del día, e incluso puede llegar a haber multas para los responsables de malas prácticas, de lo cual se harían cargo las instancias correspondientes.

"Primero se procura el diálogo, si siguen con la actividad, se le habla al comandante policiaco que tenemos asignado especialmente para esta área, ya esta instancia es la que se haría cargo de las multas, en caso de que así lo amerite", detalló.

La titular de la Promotora Inmobiliaria dio a conocer que también hay casos en los cuales vendedores se instalan sin tener conocimiento de que deben sacar permiso, por lo que se les da orientación.