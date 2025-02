Problemas de alcantarillas abiertas en Ciudad Obregón

La ciudadanía suele utilizar jabas, cartones, llantas, hieleras e incluso árboles para advertir sobre esta problemática

Por: Román González

Riesgos de accidentes a la ciudadanía, condiciones de acumulación de basura y posteriores taponamientos, son algunas de las afectaciones que se representa la presencia de alcantarillas sin tapaderas en distintas zonas de la ciudad.

Celestino Zamudio, habitante de la colonia Villa Bonita, advirtió que sobre la calle California, en el tramo comprendido por las calles Isla Marquesa y Lateral Esperancita se encuentra un registro abierto, mismo que ya ha ocasionado un par de accidentes.

"La calle California es utilizada por los conductores como vía rápida, y al no ver el registro sanitario, muchos realizan maniobras peligrosas que ponen en riesgo a otros conductores y transeúntes. Por eso, algún vecino colocó una llanta para prevenir incidentes", señaló.

Del mismo modo, Pablo Arriaga, vecino de la colonia Valle Verde, reportó la misma problemática en el cruce de las calles Topacio y Mármol, añadiendo que varios ciclistas han caído en el lugar al no percatarse de la falta de tapa.

"Afortunadamente, no ha habido más que caídas y raspones, pero el riesgo persiste, especialmente para los niños que podrían caer al interior. Aunque por ahora no hay problemas de colapso en el drenaje, el riesgo aumenta cuando no se ve que falta la tapa. A veces colocamos jabas o llantas para alertar a la gente, pero a veces lo que ponemos termina cayendo al drenaje", explicó.

Es importante destacar que la ciudadanía suele utilizar jabas, cartones, llantas, hieleras e incluso árboles para advertir sobre la presencia de una alcantarilla abierta, lo que podría resultar en taponamientos en el sistema hidrosanitario.

Asimismo, Gerardo, residente en la colonia Nueva Galicia, mencionó que sobre la calle Villas de Cortez, entre las calles Misioneros y Topacio, a pesar de que el Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cajeme (Oomapasc) ha colocado en varias ocasiones la tapadera del drenaje, la misma ciudadanía la retira días después.

"La gente no cuida y nos pone en riesgo a los demás. Desconocemos por qué se llevan la tapadera, quizás para venderla, pero lo cierto es que lo hacen personas ajenas a la colonia, y lo hacen cuando no son vistos. Hemos estado vigilantes y no hemos visto a nadie. Por ahora, nuevamente hemos colocado llantas para evitar que algún niño caiga", explicó.'