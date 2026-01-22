  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 22 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Previenen la depresión en Cajeme

Este 23 de enero se instalará un módulo informativo gratuito en la planta baja del Palacio Municipal

Ene. 22, 2026
Previenen la depresión en Cajeme

Prevenir y combatir la depresión busca la Dirección de Salud Municipal de Cajeme, por lo cual este 23 de enero se instalará un módulo informativo gratuito para la ciudadanía, mismo que operará de las 9:00 a las 13:00 horas; adicional a ello se aplicarán vacunas contra distintas enfermedades.

Yarely Teresita Murillo Cabrera, coordinadora de la dependencia, destacó la importancia de que la población conozca los síntomas que pueden indicar que hay depresión, para prevenir situaciones extremas.

imagen-cuerpo

“Este módulo informativo contra la lucha de la depresión se instalará en alusión al día 13 de enero. En él damos datos sobre síntomas, signos de alarma, lo que es la depresión, información sobre las líneas de la vida, que están disponibles las 24 horas para atenciones de emergencia”, comentó.

Sobre la vacunación, resaltó que la invitación es para que las personas aprovechen la facilidad de aplicación.

imagen-cuerpo

“Los estamos invitando a que vengan a este módulo de vacunación al interior del Ayuntamiento, contamos con vacunas contra neumococo, sarampión, COVID, influenza y tétano. Es completamente gratuito, es importante aprovechar que está a la mano el servicio con personal capacitado para resolver cualquier duda”, dijo.

Personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es el que se encarga de brindar estos servicios

Personas que requieran de apoyo urgente por síntomas de depresión pueden comunicarse al teléfono 800 911 2000, a la Línea de la Vida.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Contratistas de Oomapasc pueden ser sancionados por dejar daños en calles
Ciudad Obregón

Contratistas de Oomapasc pueden ser sancionados por dejar daños en calles

Enero 22, 2026

Regidor Armando Alcalá hace un llamado a la paramunicipal para que exija que se hagan las reparaciones del pavimento después de abrir la calle

Impulsan justicia en comunidades Yaquis
Ciudad Obregón

Impulsan justicia en comunidades Yaquis

Enero 22, 2026

A través de esta firma de convenio se busca impulsar la carrera de derecho y beneficiar a la comunidad

Anuncian cursos cortos de Icatson en Cajeme
Ciudad Obregón

Anuncian cursos cortos de Icatson en Cajeme

Enero 22, 2026

Buscan acercar los servicios a las comunidades a precios accesibles