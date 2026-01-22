  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 22 De Enero Del 2026
Ciudad Obregón

Contratistas de Oomapasc pueden ser sancionados por dejar daños en calles

Regidor Armando Alcalá hace un llamado a la paramunicipal para que exija que se hagan las reparaciones del pavimento después de abrir la calle

Ene. 22, 2026
Contratistas del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) que no cumplan con reponer el pavimento después de abrir una calle para reparar la red sanitaria pueden ser sancionados en base a la ley, advirtió el regidor Armando Alcalá, quien hizo un llamado a los encargados de estas reparaciones para que cumplan con sus obligaciones y a la paramunicipal para que ponga "mano dura".

"A veces se da el caso de que la calle que reparan queda peor de lo que estaba, dejan baches, zanjas y estos problemas se han vuelto recurrentes. Lo que queremos es que los contratistas hagan ese trabajo completo, son muchas las quejas que nos llegan como regidores, el llamado es a que hagan las cosas bien y que cumplan con lo que se establece", dijo.

Explicó que, en el año 2022, el Congreso Estatal aprobó reformas a la Ley de Agua del Estado de Sonora para que las empresas que realizan obras de drenaje y alcantarillado estén obligadas a dejar las calles en buenas condiciones al terminar.

"En Cajeme la realidad es otra. Seguimos viendo zanjas, baches y vialidades dañadas porque algunas empresas no cumplen y nadie les exige. Desde el Cabildo vamos a revisar por qué el Oomapasc no está exigiendo trabajos de calidad. Las calles son de todos y no se vale que las dejen peor de cómo estaban", mencionó.

Este mes se reportó que contratistas dejaron en mal estado la calle Veracruz, entre Lago Managua y Lago Magda, al hacer reparaciones de la red.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

