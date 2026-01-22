Taxistas se instalan sobre calle Sinaloa

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Taxistas del centro acordaron instalarse sobre la calle Sinaloa y Zaragoza para evitar aglomerarse sobre la esquina del nuevo banco que se instaló en el primer cuadro de la ciudad, informó el presidente de la Fundación Madrazo en Cajeme, Reynaldo Castillo López.

El representante de cuatro organizaciones de taxistas, dijo que se llegó a un acuerdo con autoridades de tránsito para que se puedan estacionar a esperar sobre la calle Sinaloa para no estorbar el área del banco sobre la calle 5 de febrero y Zaragoza.

“Es un acuerdo, porque para que no se estacionaran en el banco en franja roja, esa era la mejor opción, aún no hay un dictamen a favor de la petición que hicimos, pero por mientras, se acordó que ahí van a estar trabajando”.

Restricciones y condiciones para el estacionamiento de taxis

Lo que se acordó es no hacer doble fila ni entorpecer la movilidad de los automovilistas que pasan por ahí, con lo que se le permitirá a los taxistas esperar ahí.

Castillo López señaló que el banco ya tiene la exclusividad del espacio que ocupa la banqueta, por lo que ya no se pueden estacionar ahí ni obstruir la entrada del estacionamiento privado que hay enseguida.